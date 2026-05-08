Dacă dulapul tău din baie arată ca un cimitir de creme cu protecție solară minerală, groase și cretoase, află că nu ești singura. Majoritatea dintre noi am cheltuit o mică avere pe produse SPF care promit o protecție invizibilă, dar ajung să lase o peliculă albă cu o energie majoră de fantomă. Ai cumpărat un produs scump, te-ai bucurat de el, l-ai aplicat cu speranță dimineața și ai observat în oglindă că fața ta arată pur și simplu obosită și încărcată. Ei bine, acest compromis de lungă durată pare să își fi găsit, în sfârșit, nașul.

Cum s-a născut o idee din frustrare pură

Fă cunoștință cu Good Instincts. Este un brand nou, fondat de fostele directoare din domeniul tehnologiei Carylyne Chan și Emily Hurd. Misiunea lor este clară. Vor să creeze o protecție solară cu grad ridicat care se simte elegant pe piele și arată bine. Ideea s-a născut chiar din propria lor frustrare legată de această categorie de produse.

La un moment dat, Chan avea, se pare, peste 100 de creme solare minerale eșuate care stăteau într-un sertar.

Te-ai gândit vreodată câți bani aruncăm pe fereastră căutând textura ideală?

Această căutare exhaustivă le-a condus, pana la urma pe fondatoare să verifice 70 de laboratoare diferite. Și nu s-au oprit aici. Au trecut prin mai mult de 100 de iterații de formule alături de o echipă de chimiști specialiști din Singapore. Când ești hotărâtă să schimbi regulile jocului, pur și simplu nu accepți jumătăți de măsură.

Știința din spatele texturii perfecte

Rezultatul muncii lor titanice este Proper Sunscreen. Acesta este produsul de debut al Good Instincts, lansat la prețul de 48 de dolari. Vorbim despre un SPF 50 100% mineral conceput pentru a regândi modul în care se poate simți protecția minerală.

Acum, hai să trecem la partea științifică, pe bune. Majoritatea cremelor cu protecție solară minerală încep să devină groase, păstoase și greu de estompat odată ce încărcătura de active minerale se apropie de 20%. Acesta este, în esență, punctul de ruptură tehnic al categoriei, motiv pentru care multe formule fie sacrifică textura, fie reduc protecția. Când aplici o cremă obișnuită, simți imediat acea greutate pe ten care îți strică tot machiajul.

Numai că Good Instincts susține că a spart codul. Într-o analiză publicată recent de Beautynewsdaily, aflăm că au reușit asta cu o formulă care conține o încărcătură totală de active minerale fără precedent de 25.8%. Din această concentrație uriașă, 22.1% este oxid de zinc.

Cifrele vorbesc de la sine.

Dar partea cea mai tare este că, deși are o concentrație atât de mare, produsul oferă finisajul unui produs de îngrijire a pielii de prestigiu, mai degrabă decât al unei creme de protecție solară tradiționale. Iar asta, să fim serioase, e visul oricărei femei care vrea un aspect luminos și natural fără prea mult efort.

Ingrediente de top pentru un ten fericit

Pentru a dezvolta formula, Chan și Hurd s-au asociat cu medicul dermatolog Dr. Veronica Rotemberg de la Memorial Sloan Kettering. O colaborare de acest nivel aduce exact acea validare medicală de care ai nevoie când pui un produs pe față în fiecare zi. Pe lângă protecția cu spectru larg, formula hipoalergenică și non-comedogenică este plină de ingrediente bazate pe îngrijirea pielii. Nu blochează porii și lasă tenul să respire liber pe parcursul întregii zile.

Lista include 2% niacinamidă, scualan, vitamina E, alge roșii și palmitoyl tripeptide-38. Toate aceste minunății (alese cu mare grijă) lucrează împreună pentru a hidrata, calma și susține bariera pielii. Și fac asta în timp ce ajută la apărarea împotriva factorilor de stres din mediu.

Momentan, produsele Good Instincts sunt disponibile online pe goodinstincts.com, iar livrarea este limitată doar în SUA. Aici intervine o realitate pe care o cunoaștem prea bine în România. Când apare un produs revoluționar peste ocean, pasionatele de beauty de la noi ajung să apeleze la servicii de redirecționare a coletelor sau la prietenii plecați în State pentru a pune mâna pe el. Până va ajunge oficial și pe rafturile farmaciilor noastre, această lansare ne arată clar în ce direcție se îndreaptă industria frumuseții, una în care nu mai trebuie să alegem între sănătatea pielii și aspectul ei impecabil la lumina zilei.