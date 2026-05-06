Știm foarte bine că evenimentele de pe covorul roșu setează tendințele pentru tot restul anului. Iar dacă ai urmărit aparițiile de la Met Gala 2026, ți-a rămas privirea blocată pe un anume machiaj. SZA pur și simplu a radiat.

Povestea din spatele unei rochii și a unui machiaj divin

Acel halou galben din jurul ochilor ei nu a apărut din întâmplare. Câștigătoarea premiului Grammy a făcut echipă cu specialistul în makeup Sophia Sinot pentru a crea o combinație absolut radiantă de tonuri de galben gălbenele, roz și orhidee. Și știi ce e cu adevărat interesant? Totul a pornit de la o rochie Bode făcută la comandă dintr-un material reciclat găsit pe eBay, completată de un superb accesoriu floral pentru cap. Da, pe bune.

Așa cum am aflat dintr-un interviu publicat recent de Allure, sursa de inspirație a fost exact rochia și acel „sentiment de strălucire” dat de „energia incredibilă a luminii soarelui”.

„Se simțea de parcă ea încarna lumina, așa că am vrut ca machiajul să se armonizeze cu asta,” a explicat Sinot, care a lucrat îndeaproape cu hairstylistul Devonte Turnbull și stilista Briana Andalore. „Au existat multe idei diferite pentru machiaj, așa că a devenit vorba despre rafinarea tuturor lucrurilor până la ceea ce s-a simțit cel mai coeziv și fidel viziunii de ansamblu.”

Galbenul a dictat totul în acea seară.

„A fost un punct focal blând, aproape ca o strălucire interioară, cu piele proaspătă și tușe de roz pentru a aduce căldură,” a mai adăugat artista. „accesoriul pentru cap și culoarea rochiei m-au inspirat cel mai mult. Am iubit felul în care mărgelele îi cădeau pe față; a adăugat această încadrare organică, aproape sacră și s-a aliniat perfect cu machiajul yellow halo.”

Trucul pe care îl poți încerca și tu acasă

Acum, hai să vorbim despre partea practică. Te-ai gândit vreodată că vedetele folosesc doar produse ultra scumpe pentru acea piele de porțelan?

Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Sinot a pregătit tenul vedetei cu un produs pe care îl găsești în orice farmacie de la noi, chiar și la colțul străzii în București sau Cluj. Este vorba despre Vaseline Original Healing Jelly. Artista a folosit acest produs „strategic ca bază de machiaj” pentru a obține o „bază netedă, luminoasă”. Rezultatul final a fost o „strălucire sănătoasă, iluminată din interior, care durează toată noaptea pe covorul roșu.”

Dar asta nu e tot.

Peste această bază intens hidratantă au urmat fondul de ten și corectorul de la Huda Beauty. Pentru conturare și culoare în obraji s-au folosit farduri și bronzere cremă și pudră de la brandul Made by Mitchell, totul fiind fixat la final cu pudra One/Size.

Iar pentru acel galben ireal din jurul ochilor, Sinot a făcut o adevărată magie combinând paleta Make Up For Ever Flash Color Case cu fardul de pleoape galben de la Ben Nye. Privirea a fost intensificată cu tușul de ochi Caia Cosmetics Snatched și nu mai puțin de două perechi de gene false Lilly Lashes, modelele Milan și Miami, suprapuse pentru un efect dramatic.

Detaliile care fac diferența pe covorul roșu

„Pentru mine, look-ul nu se oprește niciodată la față,” a punctat foarte clar Sophia Sinot. Și are perfectă dreptate. Când porți o rochie decupată la un eveniment important de vară, pielea corpului trebuie să arate impecabil.

„Mă asigur mereu că decolteul, brațele și picioarele se simt la fel de hidratate și radiante.” Pentru acest efect, ea a mixat loțiunea de corp Vaseline Cocoa Radiant cu uleiul gel Vaseline Glazed & Glisten în nuanța Golden Hour Glow. Această combinație a creat o „strălucire moale, luxoasă” care „oferă o strălucire frumoasă fără a se simți lipicios sau gras și nu se va transfera pe haine.”

Până la urmă, frumusețea stă în atitudine și în felul în care te simți purtând acel machiaj.

„Stilul lui SZA are acest echilibru de energie ancorată și ceva din altă lume, în timp ce rămâne, în același timp, o fată glam în suflet,” a mărturisit Sinot la finalul discuției. „Iubesc dualitatea acestui lucru, încă glam, dar cu ceva ușor «diferit». Dragostea ei pentru natură a fost, si ceva ce am păstrat în minte, cu acest halo galben reprezentând lumina și căldura.”

Data viitoare când te pregătești pentru o petrecere importantă, ia un strop de curaj și joacă-te cu nuanțele calde de galben, pentru că s-ar putea să descoperi o nouă versiune a ta.