Ți s-a întâmplat vreodată să primești un compliment despre cum miroși și să simți instantaneu că ai o zi mai bună? Să fim sincere, puține lucruri te fac să te simți la fel de bine. Există o validare intimă, profundă, atunci când cineva îți remarcă parfumul.

De ce contează atât de mult un compliment olfactiv

Hairstylistul și pasionatul de arome Adam Reed confirmă această senzație. El explică exact de ce funcționează această magie: „Acord o mare atenție modului și motivului pentru care îmi aleg parfumul, deoarece are puterea de a schimba complet felul în care mă simt. Atunci când cineva face un compliment pentru ceva care are o semnificație pentru tine, acesta are o greutate mai mare decât ceva de care îți pasă mai puțin.”

Și exact asta e cheia.

Fondatoarea brandului Ormonde Jayne, Linda Pilkington, adaugă o perspectivă fascinantă despre legătura dintre miros și personalitate. Ea spune: „După alegerea unui parfum semnătură, acesta devine o parte a identității cuiva. Este instantaneu recunoscut ca parte a ceea ce ești. Atunci când un prieten, un coleg de muncă sau un străin este determinat să comenteze, uneori ne poate atinge sufletul mai mult decât dacă cuiva îi plac pantofii sau haina noastră nouă, deoarece parfumul reacționează cu pielea fiecăruia în mod individual. Poate fi, si un mod foarte sigur de a face un compliment personal, deoarece nu trebuie să fie romantic.”

Momentul surprins la Royal Albert Hall

Plecând de la această idee, luni seară a avut loc o interacțiune absolut fermecătoare la Londra. Evenimentul a marcat a 50-a aniversare a organizației King’s Trust. Acolo, fosta avocată pentru drepturile omului, Amal Clooney, a salutat-o pe Majestatea Sa. Într-un clip surprins la eveniment, Amal i-a spus direct: „Miroși foarte bine”.

Într-un articol recent semnat de Hellomagazine aflăm că Regina Camilla i-a întors complimentul, admirând ținuta strălucitoare a lui Amal. Cele două au stat de vorbă relaxat, iar soția lui George Clooney a menționat că machiajul ei este realizat de Charlotte Tilbury. Se pare că și Regina este o fană declarată a acestui brand (care, între noi fie vorba, e tot mai popular și la noi, produsele fiind disponibile în magazinele Sephora din România cu prețuri ce pornesc de la aproximativ 130 de lei pentru un ruj).

Chiar Charlotte Tilbury a fost prezentă la gală pentru a-i înmâna un premiu prietenei sale de multă vreme, Amal. Întrebată despre preferințele regale, experta în frumusețe a confirmat zâmbind: „Da, o face, dragă”. Apoi a completat cu o doză de mândrie: „Pillow Talk [cel mai bine vândut ruj al brandului] nu este cel mai bine vândut ruj din lume degeaba!”.

Secretul din spatele lookului ales de Amal

Dar hai să vedem ce a purtat mai exact Amal Clooney pe covorul roșu. Pentru machiajul complet, a ales exclusiv produse Charlotte Tilbury. Tenul a fost pregătit cu celebra Magic Cream, urmată de Airbrush Flawless Foundation și Airbrush Flawless Blur Concealer. Pentru sculptare și luminozitate a folosit Hollywood Contour Wand, Airbrush Flawless Finish Powder și Beauty Light Wand, totul fiind fixat cu Airbrush Flawless Setting Spray.

Iar la capitolul ochi, privirea ei a fost pusă în valoare cu paleta Super Nudes Easy Eye Palette și fardul cremos Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick în nuanța Oyster Twilight. Genele au fost conturate cu Exagger-Eyes Volume Mascara. Buzele au fost definite subtil cu creionul Lip Cheat Contour Duo în nuanța Tan și rujul Hot Lips 2 în nuanța Dancefloor Princess.

Mic detaliu, mare diferență.

Pentru parfum, Amal a optat pentru creația Charlotte Tilbury, Star Confidence. Este o esență caldă, infuzată cu mure și iasomie, care lasă o amprentă greu de ignorat.

Ce parfum poartă de fapt Regina Camilla

Majestatea Sa nu a vorbit niciodată public despre parfumul pe care îl alege în fiecare zi. Numai că zvonurile din cercurile regale indică frecvent spre Bandit de la Robert Piguet. Acesta este un parfum lemnos, întunecat, cu note de piele, care creează o impresie impunătoare. Se potrivește perfect cu laudele primite la eveniment.

Săptămâna trecută, însă, a existat un moment destul de amuzant pe acest subiect. Un membru al publicului care a întâlnit-o pe Regina Camilla la standul său de parfumuri de inspirație luxury de la probele de călărie de la Badminton, a glumit pe seama preferințelor ei. Acesta a postat o fotografie cu ei doi, scriind: „Regina Camilla oprindu-se la standul Aroma Avenue pentru a-și lua parfumul preferat, Baccarat Rouge, la o fracțiune din preț la probele de călărie de la Badminton”. La final a adăugat sincer: „PS. Ne-am dori noi.”

Până la urmă, indiferent ce sticluță se află pe măsuța ei de toaletă, un compliment venit din partea uneia dintre cele mai stilate femei din lume îți poate schimba total atitudinea. O sticlă de 50 ml de Bandit de la Robert Piguet, despre care se spune că ar fi preferatul Reginei, costă în general în jur de 150 de euro pe site-urile de nișă.