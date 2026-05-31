Actorul Keanu Reeves și partenera sa, artista vizuală Alexandra Grant, demonstrează încă o dată că romantismul discret este cel mai atrăgător. Cei doi au avut o apariție rară și extrem de relaxată la MOCA Gala 2026 din Los Angeles, pe 30 mai, unde au pozat braț la braț, zâmbind larg fotografilor.

Te-ai întrebat vreodată de ce ne place atât de mult acest cuplu? Într-o lume a filtrelor și a relațiilor expuse excesiv, ei reprezintă acea normalitate la care aspirăm multe dintre noi. O iubire matură, asumată, în care ea își poartă părul argintiu cu o eleganță absolută, iar el o privește cu o fascinație evidentă.

O lecție de stil și autenticitate

La 61 de ani, Keanu a ales un costum clasic bleumarin, completat de o cravată în dungi și pantofi eleganți. Iar Alexandra, ajunsă la 53 de ani, a strălucit pur și simplu într-un ansamblu din satin negru, cu o fustă fluidă lungă și o jachetă asortată. Fără efort, fără artificii inutile. Artista vizuală și-a lăsat părul liber pe umeri și a optat pentru bijuterii statement.

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, povestea lor a devenit publică abia în 2019, când s-au ținut de mână la LACMA Art + Film Gala. Dar legătura lor este mult mai veche. Au fost fotografiați împreună încă din 2016, iar apropiații spun că au format un cuplu în secret ani la rând înainte să iasă la lumină. Acum locuiesc împreună în casa actorului din Hollywood Hills.

Dincolo de zvonurile despre căsătorie

Clar de-a lungul timpului au apărut și speculații. Zvonurile despre o presupusă nuntă secretă în timpul unei vacanțe în Europa au circulat intens, însă amândoi au negat informațiile și s-au amuzat pe seama lor. Până la urmă, actele chiar nu contează când ai o conexiune atât de profundă, iar actorul rareori vorbește despre intimitatea lor.

„Acum câteva zile cu iubita mea. Eram în pat. Eram conectați. Zâmbeam, râdeam și chicoteam. Ne simțeam grozav. A fost pur și simplu foarte frumos să fim împreună.” – Keanu Reeves, Actor

Zvonurile despre o posibilă nuntă vor continua probabil să apară la fiecare vacanță mai lungă a cuplului. Până atunci, Keanu și Alexandra ne demonstrează că fericirea reală nu are nevoie de validare publică sau de acte oficiale pentru a fi evidentă cu ochiul liber.