O ieșire la restaurant cu familia înseamnă de obicei o ținută relaxată pentru majoritatea dintre noi. Dar când te numești Kim Kardashian și iei cina la Spago în Beverly Hills alături de Kris Jenner și verișoara Cici Bussey, lucrurile stau complet diferit. Vedeta a transformat o simplă seară de familie într-o adevărată demonstrație de modă cu piese de arhivă.

Și de ce ne-ar păsa nouă de ce poartă clanul Kardashian la o cină? Pentru că alegerile ei vestimentare recente ne arată o direcție clară în modă, o tranziție asumată de la hainele de unică folosință la piesele vintage de colecție. Gândește-te puțin la asta, e o mișcare pe care o putem aplica și noi la scară mai mică atunci când vânăm piese speciale în magazinele second-hand și refuzăm să mai cumpărăm impulsiv.

Kim ne-a obișnuit în ultimii ani cu apariții atent studiate. Însă pasiunea ei pentru arhivele caselor de modă a devenit o constantă, nu doar o toană pentru covorul roșu. Așa cum a subliniat recent Vogue într-un material dedicat stilului vedetei, indiferent de ocazie, cod vestimentar sau sezon, Kim își ia foarte în serios selecțiile din arhive.

Recomandări Lectia de stil pe care o invatam de la Taylor Swift. Cum sa porti rochia furou la o cina în oras

Piese de colecție și stiluri contrastante

Pentru această ieșire, Kim a rămas fidelă stilului care o definește. A ales o rochie Gianfranco Ferre din arhiva colecției de toamnă 2004, procurată prin My Haute Wardrobe. A fost o rochie într-o nuanță de vânătă, care a venit la pachet cu un corset integrat și cupe brodate. Piesa avea decupaje în zona decolteului, mâneci tip pânză de păianjen și un guler înalt.

Clar croiala tip sirenă i-a conturat perfect silueta.

Ca accesorizare, a preferat o pereche de ochelari de soare supradimensionați, pantofi stiletto și clasicul ei coc strâns la spate, perfect finisat.

Recomandări Kim Kardashian și Lewis Hamilton își afișează stilul de cuplu la o cină în Malibu

Nostalgia lui Kris și noua idilă a lui Kim

Iar Kris Jenner a mers pe o cu totul altă direcție. Mama celebrelor surori a mizat pe un stil mult mai dulce și nostalgic. A purtat o rochie-palton din lână Valentino, de culoare crem cu imprimeu, care abia îi atingea coapsele, prinsă la gât cu o fundă neagră masivă. A completat look-ul cu dresuri albe din plasă și pantofi cu vârf negru și crem.

Se pare că a fost o săptămână plină pentru familie (doar cu câteva zile înainte, Kim și Kris au participat la ziua de naștere a lui Scott Disick la restaurantul Nobu). Acolo a fost prezent și Lewis Hamilton, iubitul lui Kim, alături de mama lui. Cei doi au fost văzuți împreună încă din februarie, la Super Bowl, iar acum și-au format deja un ritm stilistic de cuplu, combinând elementele sport elegante cu pasiunea pentru branduri de lux.

Până la urmă, lecția este mult mai accesibilă decât pare la prima vedere. Nu ai nevoie de bugetul de la Hollywood pentru a căuta acea piesă cu istorie care să te facă să te simți impecabil la o cină de vineri seara. Următoarea mutare stilistică a vedetei va fi probabil la fel de calculată, dar până atunci, ne lasă cu o întrebare bună de pus în fața propriului șifonier. Oare ce haine pe care deja le avem merită cu adevărat statutul de piesă de arhivă personală?