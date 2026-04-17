Olivia Rodrigo își începe noua eră muzicală în forță. Artista a lansat astăzi „drop dead”, prima piesă de pe viitorul ei album, „you seem pretty sad for a girl so in love”. Videoclipul, filmat la Versailles, este un festin vizual plin de referințe stilistice, de la regalitatea franceză la iconuri ale anilor ’70.

O Marie Antoinette modernă la Versailles

Regizat de Petra Collins, o colaboratoare frecventă a cântăreței, clipul o prezintă pe Olivia într-o ipostază ce amintește de celebra regină a Franței, dar cu un twist Gen Z. Stilizată de Chloe și Chenelle Delgadillo, Rodrigo poartă un top Chloé bleu-prăfuit, cu umerii goi, alături de pantaloni bufanți ecru din mătase și șosete albe până la genunchi. Numai că imaginile cu ea alergând prin palat cu o pereche de căști retro roz pe urechi sau stând în pat cu laptopul în brațe trimit direct la motivele moderne și uneori anacronice din filmul Marie Antoinette al Sofiei Coppola. O fotografie de la filmări cu Kirsten Dunst și Jason Bateman (protagoniștii filmului) analizând un laptop în costume Rococo complete pare acum mai relevantă ca oricând.

Inspirație din anii ’70 rochia lui Jane Birkin

Dar referințele nu se opresc la regalitatea franceză. Videoclipul se deschide cu o scenă într-un club luminat în neon, unde Olivia poartă o rochie mini împodobită cu perle. Fanii cu ochi de vultur au identificat imediat piesa vestimentară ca fiind o replică a rochiei purtate de Jane Birkin în filmul Catherine et Cie din 1975.

Pinterest-ul Oliviei, sursă de inspirație

Alegerea nu e deloc întâmplătoare. Într-un interviu pentru British Vogue din aprilie, Rodrigo mărturisea: „Pinterest-ul meu e plin de rochii babydoll și decolteuri din anii ’70.”

Un indiciu clar, nu-i așa?

Piesa, pe care artista a descris-o drept „primul capitol” al noului său disc, o face să-și dorească „să țopăie, să dea geamurile jos și să se sărute!”.

Ce ne spune moda despre noul album?

Dincolo de estetica impecabilă, ce ne sugerează, de fapt, aceste alegeri vestimentare? Până la urmă, e vorba doar de haine frumoase? Filmul Sofiei Coppola explorează nu doar viața luxoasă a Delfinei, ci și singurătatea ei profundă. Poate că Olivia Rodrigo ne oferă, prin aceste referințe, o primă privire asupra narațiunii pe care o va explora în restul albumului: o poveste despre opulență, dar și despre izolare.