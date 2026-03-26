Aerie, brandul de lenjerie intimă deținut de American Eagle, ia o poziție fermă împotriva corpurilor generate de inteligența artificială. În octombrie 2025, compania și-a oficializat cel mai recent angajament, „100% Aerie Real”, o promisiune de a nu folosi niciodată persoane sau corpuri generate de AI în materialele sale de marketing. Mișcarea se bazează pe decizia sa din 2014 de a nu mai retușa modelele (o politică ce a contribuit la definirea identității brandului) și este acum amplificată de cea mai vizibilă campanie de până acum, având-o în centru pe Pamela Anderson.

„Nu poți genera asta prin comandă”

Spotul publicitar debutează într-o interfață rece, generată de AI, care simulează un schimb de comenzi text. Vocea Pamelei Anderson ghidează sistemul să genereze modele, să le ajusteze aspectul și să le rafineze starea de spirit. Fiecare rezultat apare instantaneu, dar niciunul nu pare complet uman. Brusc, un declanșator de aparat foto întrerupe secvența, prăbușind decorul artificial și trecând la o ședință foto reală Aerie, unde aceleași modele reapar în carne și oase, interacționând firesc pe platou.

Iar în centrul acțiunii este dezvăluită Pamela Anderson, care rostește replica-cheie: „Nu poți genera asta prin comandă.” Alegerea ei nu este deloc întâmplătoare. În ultimii trei ani, Anderson s-a distanțat de stilizarea excesivă și finisajele digitale, apărând în public fără machiaj și vorbind deschis despre respingerea standardelor artificiale de frumusețe, o schimbare care a rezonat puternic în lumea modei.

O promisiune veche, o nouă provocare

Jennifer Foyle, președinte și director executiv de creație la American Eagle și Aerie, leagă acest nou angajament de abordarea de lungă durată a brandului. „Aerie a stabilit un nou standard pentru industrie în 2014, când am promis să nu ne retușăm niciodată modelele, și nu a ezitat să mențină autenticitatea în prim-planul a tot ceea ce reprezintă brandul,” a spus ea. „Acum, angajamentul pentru 100% Aerie Real este o reafirmare a faptului că tot ceea ce comunitatea noastră vede de la noi este același «real» pe care îl văd atunci când se privesc în oglindă.”

Această decizie vine într-un moment în care uneltele AI generative estompează tot mai mult linia dintre conținutul real și cel sintetic. Începând cu 2024, branduri precum H&M și Mango au testat modele generate de AI în campanii, în timp ce Zara și Nike au extins utilizarea inteligenței artificiale în marketing și dezvoltarea de produse.

Cum vine asta, mai exact?

Stacey McCormick, CMO la Aerie, a explicat că schimbările din industrie au determinat brandul să-și facă poziția explicită. „Acum, mai mult ca oricând, avem senzația că oamenii nu știu ce văd în ziua de azi. Este real? Nu este? Este generat?,” a întrebat ea retoric. „Vrem ca oamenii să se simtă încrezători când se uită la imaginile și la marketingul nostru. Ar trebui să îi facă să se simtă siguri că ceea ce văd este ceea ce primesc.”

La nivel intern, angajamentul se extinde la toate echipele și procesele. „Chiar schimbă cultura companiei,” a adăugat McCormick. „Este un angajament operațional care atinge conducerea, parteneriatele și procesul creativ. A trebuit să definim foarte clar ce vom face și ce nu vom face.”

Numai ca asta nu înseamnă o respingere totală a tehnologiei. „Nu ne opunem AI-ului,” a clarificat ea. „Redefinim valoarea AI-ului. Într-o industrie în care totul este generat, realul devine unic, realul devine special și realul devine rar.” Concret, regulile interzic folosirea persoanelor sau corpurilor generate de AI în campanii și conținutul creatorilor, dar permit uneltele AI în domenii precum achiziția de media, analiză și marketing de performanță. Aceleași standarde se aplică și partenerilor externi, inclusiv creatorilor de conținut care lucrează cu brandul.

Încrederea, un factor cheie la cumpărare

Strategia este susținută și de investiții continue în retailul fizic. Magazinele reprezintă aproximativ jumătate din afacere, iar Aerie continuă să deschidă peste 40 de locații noi pe an. Până la urmă, vrei să vezi produsele și în realitate, nu?

Cifrele par să le dea dreptate.

De la introducerea mesajului în octombrie, brandul a înregistrat o creștere de două cifre a notorietății. McCormick subliniază încrederea ca factor decisiv la momentul achiziției. „Dacă te uiți la ceva pe ecran și ești pe punctul de a da click, dar nu-ți poți da seama dacă este o haină reală sau ceva generat, acest lucru contează,” a spus ea. „Încrederea în ceea ce vezi este foarte importantă.”

Jennifer Foyle a concluzionat că scopul este dublu. „Pe măsură ce AI și tehnologiile digitale estompează granițele dintre creativitate și realitate, am știut că a sosit momentul ca Aerie să adopte o poziție clară cu privire la valorile și marketingul nostru,” a declarat Foyle. „Dacă angajamentul nostru consolidează relația cu clienții noștri și ajută la o mai mare transparență în industrie, atunci am realizat ceea ce ne-am propus.” Campania va rula pe o gamă largă de canale, inclusiv YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Disney, HBO, NBCUniversal, Roku, Samsung, alături de Instagram, TikTok și Pinterest.