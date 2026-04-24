Pamela Anderson, ajunsă la 58 de ani, a lăsat pe toată lumea cu gura căscată cu ultimele sale apariții. Actrița a renunțat complet la machiaj. Si a fost surprinsă într-o escapadă idilică în Cotswolds, Marea Britanie, unde s-a bucurat din plin de natură, afișând un look proaspăt și o siluetă de invidiat, accentuată de o pereche de blugi bine croiți.

O vacanță idilică în Marea Britanie

Departe de agitația de la Hollywood, fosta soție a rockerului Tommy Lee pare să-și fi găsit liniștea în peisajul rural englezesc. Într-o postare recentă pe Instagram, vedeta a împărtășit o serie de imagini superbe, însoțite de o descriere simplă: „Liliac și glicină… cai și rațe… Iubesc primăvara.” Îmbrăcată lejer, cu un top tricotat, o pălărie și blugii care îi subliniau talia, Pamela părea mai fericită ca oricând.

Fanii cu ochi de vultur au recunoscut imediat locația. E drept că nu e orice loc, ci exclusivistul Soho Farmhouse (un loc frecventat de vedete de top), o proprietate de 100 de acri în zona rurală din Oxford. Într-unul dintre clipurile video, actrița apare în fața casei principale a complexului, ușor de identificat după ușa verde-pastel și ferestrele proeminente. Complexul pentru membri oferă 114 camere, un centru spa cu produse Cowshed și nenumărate activități de relaxare.

Refugiul din Canada și grădina care i-a schimbat viața

Dincolo de aceste escapade, noua viață a Pamelei se desfășoară în principal acasă, în Canada. Ea locuiește la Arcady, o proprietate de șapte acri proaspăt renovată în Ladysmith. V-ați fi imaginat-o vreodată pe vedeta din Baywatch dedicându-se cu atâta pasiune grădinăritului? Ei bine, se pare că exact asta a ajutat-o să se regăsească.

Într-un interviu pentru Architectural Digest, ea a descris proprietatea drept locul „acolo unde totul a revenit la locul lui pentru mine”.

„Tot acest nou capitol? A început în grădină.”

Actrița a explicat că pasiunea pentru grădinărit, deși încolțită în copilărie, a explodat în timpul pandemiei. „Când m-am mutat acasă pentru a o lua de la capăt, m-am gândit instantaneu: «Voi face o grădină incredibilă».”

Metafora replantării și inspirația din spatele transformării

Pentru Pamela, munca în grădină a devenit un simbol al propriei sale călătorii. Hai să vedem cum explică ea însăși acest lucru. „Grădina este o metaforă atât de bună: îți poți replanta grădina în fiecare an, poți roti culturile. Am început să învăț multe despre asta și m-am gândit: «Așa vreau să fie viața mea».”

Iar transformarea nu a venit la întâmplare. După șapte sezoane de grădinărit intens, actrița recunoaște că a avut și o sursă de inspirație celebră, un expert de la Gardeners’ World. „Îl iubesc pe Monty Don, videoclipurile și cărțile lui,” a mărturisit ea, mândră de rezultatele pe care le-a obținut în micul ei paradis canadian.