Pamela Anderson a fost în centrul atenției la gala Fashion Trust US Awards din Los Angeles, pe 7 aprilie. Actrița a uimit cu un look inspirat din anii ’70, amintind de celebra Farrah Fawcett, și a ales o ținută pe măsură.

Coafura care a furat spectacolul

Punctul de atracție al apariției sale a fost, fără îndoială, coafura. Pamela a adoptat un stil platinat, voluminos, cu șuvițe filate, specific anilor ’70, care a adus aminte de look-ul iconic al lui Farrah Fawcett. Părul este tuns în scări pronunțate, cu șuvițele îndreptate spre exteriorul feței, iar vârfurile sunt coafate în sus cu ajutorul unei perii rotunde și al uscătorului pentru un efect plin de elasticitate.

Suzi McGill, Director Artistic Internațional la Rainbow Room International, a analizat look-ul pentru noi. „Părul blond platinat al Pamelei Anderson a arătat incredibil de sănătos și luminos pe covorul roșu”, a declarat ea. „Tunsoarea până la umeri era plină de volum natural, cu o mișcare moale și elastică, care a părut modernă și fără efort, făcând în același timp o aluzie subtilă la zilele ei din Baywatch, din anii ’90.”

Pe bune, cine nu și-ar dori un asemenea păr?

Specialista a continuat, oferind și un pont pentru întreținere: „Culoarea era vibrantă și lucioasă, arătând că platina nu trebuie să pară plată sau prea prelucrată. Pentru a menține acest tip de corp și strălucire, spuma Schwarzkopf BC Bonacure Volume Boost este perfectă pentru a menține părul puternic, ridicat și plin de viață.”

O ținută elegantă și accesorii de lux

Iar ținuta nu s-a lăsat mai prejos. Pamela a purtat o rochie mov-liliachiu cu guler, accentuată pe toată suprafața de un imprimeu floral argintiu. Piesa vestimentară avea un detaliu elegant sub formă de cravată în față și mâneci largi care treceau de umeri. Look-ul a fost completat de o geantă mini Hermès Birkin într-o nuanță de roz pal.

Și, ca de obicei în ultima vreme, actrița a optat pentru tenul ei natural, fără machiaj, pus în valoare doar de un strop de fard de obraz și un ruj trandafiriu discret.

Un rol special la ceremonie

Dincolo de apariția sa, Pamela a avut și un rol important la eveniment. Ea a fost cea care a prezentat-o pe Tory Burch, desemnată Designerul Anului. Anderson a descris-o pe Burch drept „creativă, curajoasă, inspiratoare” și „un designer vizionar și un avocat neînfricat pentru femei.”

În cadrul aceleiași ceremonii (care premiază realizări în design vestimentar, bijuterii, accesorii și sustenabilitate), Michèle Lamy a primit Premiul pentru Întreaga Carieră.

Legătura cu Tory Burch

Dar stai puțin, alegerea Pamelei de a o prezenta pe Tory Burch nu a fost deloc întâmplătoare. Actrița a purtat o rochie creată de designer la Met Gala din 2025. Atunci a îmbrăcat o creație argintie, împodobită cu cristale, cu o siluetă de tip clepsidră, guler înalt și mâneci lungi, întreaga rochie fiind acoperită de pietre prețioase albastre, negre și argintii.

Pamela a mărturisit la momentul respectiv că ținuta a făcut-o să se simtă „ca o războinică, curajoasă, încrezătoare și puternică.”

În discursul său de acceptare de la Fashion Trust US Awards, Tory Burch a oferit un sfat valoros designerilor la început de drum: „Moda este o industrie care îți cere constant să te explici… Dacă aș putea oferi un sfat, aș spune să vă hrăniți punctul de vedere, să-l respectați și să-l lăsați să crească și să evolueze, și să construiți lucrul pe care numai voi îl puteți construi.”