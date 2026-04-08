Pamela Anderson a surprins pe toată lumea la gala Fashion Trust U.S. 2026 Awards din Los Angeles. Actrița a apărut pe 8 aprilie cu un look complet nou, inspirat de anii ’70. Părul ei blond-platinat, tuns în scări lejere, amintește de o figură iconică a acelei decade.
Un omagiu adus anilor ’70
Stilul adoptat de Anderson este un tribut adus celebrei Farrah Fawcett, cunoscută pentru tunsorile ei în scări. Părul vedetei a avut o textură aerisită și plină de mișcare. Bretonul lung, tip cortină, tăiat până la nivelul pomeților, a fost dat într-o parte și lăsat să cadă lejer peste un ochi, în timp ce cealaltă secțiune se contopea cu restul șuvițelor. E drept că, la prima vedere, pare un look simplu. Numai ca șuvițele din față au fost ondulate subtil spre interior pentru a încadra pomeții și linia maxilarului, accentuând astfel forma și dinamica tunsorii.
Look natural, machiaj minimalist
Anderson, care în ultimii ani a adoptat o rutină de machiaj foarte simplă, a completat perfect coafura. A purtat doar o nuanță discretă pe buze și a renunțat complet la mascara pentru apariția de pe covorul roșu. V-ați fi așteptat la asta? Rezultatul a fost un look proaspăt, care a amplificat senzația de lejeritate a bobului ei texturat.
O perioadă de experimente
Deși actrița este sinonimă cu celebrul ei coc dezordonat din anii ’90, se pare că se distrează încorporând elemente din alte decenii în coafurile sale. Nu e prima oară când surprinde. Iar la finalul anului 2025, a debutat cu un bob mult mai texturat și o culoare complet nouă, un arămiu vibrant.
O schimbare radicală.
Atunci, Anderson spunea că tunsoarea a fost inspirată de cinematografia franceză a anilor ’80 și de actrița Marlène Jobert, menționând că pur și simplu „se distrează” cu părul ei. Abordarea ei liberă este confirmată de o altă declarație: „Mă joc pur și simplu cu el… va fi diferit în fiecare zi.”
Atitudinea ei relaxată față de frumusețe este o sursă de inspirație, o abordare pe care mulți o adoptă în acest sezon, indiferent de anul din calendar (sau de decada preferată).