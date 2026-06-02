Emme Muñiz, unul dintre copiii gemeni ai lui Jennifer Lopez și ai lui Marc Anthony, a decis să folosească o nouă identitate cu puțin timp înainte de începerea facultății. La doar 18 ani, adolescentul se prezintă acum sub numele de Oskar și se pregătește intens pentru o nouă etapă educațională departe de casă.

Știi momentul ăla când copilul tău crește și dintr-o dată realizezi că are propria lui identitate, complet diferită de ce ți-ai imaginat tu? Dincolo de strălucirea de la Hollywood, Jennifer Lopez pare să treacă exact prin aceleași emoții copleșitoare pe care le simte orice mamă care își vede puiul zburând din cuib. Acceptarea alegerilor personale ale copiilor noștri este, până la urmă, cel mai mare test de iubire necondiționată.

Un nou capitol la facultate

Totul a ieșit la iveală în luna martie, în urma unei postări pe o pagină de Instagram care urmărește admiterile absolvenților de la Windward School din Los Angeles. Acolo, elevul a fost prezentat oficial drept Oskar Muñiz, cu intenția clară de a studia teatru și arte vizuale la Sarah Lawrence College.

Iar detaliile nu se opresc aici. Profilul personal de Instagram al adolescentului, etichetat în acea postare, folosește numele Oskar și include în biografie simbolurile „⚣ și ⚧︎”. Așa cum am citit într-un articol publicat recent de Elle, postarea inițială a stârnit un val de reacții înainte să dispară de pe internet.

„Oskar la Sarah Lawrence! Gata cu excursiile spontane la New York, pentru că va locui acolo! Din fericire, este la doar câteva ore de Stagedoor. Go Gryphons!! Felicitări!!!” – Mesaj postare admitere

Interesant este că postarea a primit un like chiar de la Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck, semn că familiile extinse au rămas apropiate și susținătoare.

Lacrimi de mamă și schimbări majore

Până în acest moment, Jennifer Lopez nu a comentat public absolut nimic despre noua identitate a copilului ei. A participat totuși la ceremonia de absolvire alături de mama ei și de Samuel, fiul lui Ben Affleck, în timp ce Marc Anthony a lipsit de la eveniment.

Dar asta nu înseamnă că artista nu simte din plin despărțirea. Invitată recent într-o emisiune televizată, a recunoscut cât de greu îi este să accepte că gemenii ei pleacă la universități diferite.

„Nu mă faceți să vorbesc despre asta, pentru că încep să plâng. Sunt perfect împăcată cu asta. Vreau ca ei să fie fericiți, să meargă acolo unde își doresc și să facă ceea ce își doresc să facă.” – Jennifer Lopez, artistă

Și să fim sincere, o înțelegem perfect. Pe lângă plecarea copiilor, actrița trece printr-o reorganizare totală a vieții ei. După luni întregi de căutări și renovări, JLo s-a mutat într-o nouă proprietate din Hidden Hills, cumpărată cu 18 milioane de dolari. În același timp, uriașa reședință pe care a împărțit-o cu Ben Affleck se vinde greu, prețul ei scăzând deja de la 68 la 50 de milioane de dolari.

Următoarele luni vor fi o perioadă de tranziție masivă pentru întreaga familie. Cum se va adapta Oskar la viața de student la teatru în New York și cum va gestiona Jennifer Lopez noul ei statut de mamă cu un cuib gol.