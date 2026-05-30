A trecut ceva timp de când Jennifer Lopez a încheiat capitolul Ben Affleck (divorțul lor a fost finalizat oficial în ianuarie 2025), iar acum a revenit în centrul atenției cu o energie complet nouă. La 56 de ani, artista pare să fi redescoperit bucuria unui flirt nevinovat pe platourile de filmare alături de actorul Brett Goldstein. Cei doi promovează noua lor comedie romantică de pe Netflix, care are premiera pe 5 iunie, iar chimia lor evidentă a ridicat deja multe semne de întrebare printre fani.

Chimia care trece de ecrane

Știi momentul acela când treci printr-o despărțire grea și, dintr-o dată, o interacțiune simpatică la birou îți amintește că viața merge înainte? Sincer, cam asta pare să trăiască J.Lo acum. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, situația ei este una cu care multe dintre noi rezonează perfect. Gândește-te puțin la contextul ei personal. Gemenii ei, Emme și Max, se pregătesc să plece la facultate, lăsând în urmă un cuib gol. Să găsești o energie proaspătă și pozitivă într-un coleg de muncă este pur și simplu o gură de aer proaspăt într-o perioadă de tranziție majoră.

Iar lucrurile par destul de clare în culise. Potrivit informațiilor dintr-un material publicat recent de Theblast, atracția nu este doar o iluzie optică pentru promovarea filmului.

„Energia ei de flirt cu Brett este autentică. Chiar îl place.” – Sursă anonimă

Dar asta nu înseamnă că artista caută disperată o nouă relație. Din contră, prioritatea ei absolută rămâne familia. Apropiații spun că este o perioadă emoționantă, iar ea planifică o vacanță specială cu copiii înainte ca aceștia să înceapă cursurile universitare.

Adevăr sau doar o strategie de marketing

Hai să fim serioase, industria filmului știe exact cum să ne vândă o poveste. Brett Goldstein, în vârstă de 45 de ani, a scris scenariul pentru „Office Românce” împreună cu Joe Kelly, având-o pe Jennifer în minte de la bun început. El o consideră pur și simplu cea mai bună actriță pentru comediile romantice. Pelicula spune povestea unei directoare care se îndrăgostește de un angajat recent angajat, o dinamică perfectă pentru a construi tensiune pe ecran.

Chiar ea a recunoscut public atracția profesională la un eveniment recent Netflix Upfront.

„Am avut o chimie grozavă de la început. A crescut pe măsură ce am făcut filmul împreună.” – Jennifer Lopez, Actriță

Mai mult, Lopez a mărturisit că se aștepta ca actorul englez să fie la fel de dur precum personajul său din „Ted Lasso”. În realitate, a descoperit un om extrem de blând, inteligent și fermecător.

Și totuși, există voci care susțin contrariul. Unii apropiați din industrie sugerează că Jennifer îl ajută pe Brett să devină un personaj principal veritabil la Hollywood, jucând cartea romantismului doar pentru camere. O strategie clasică de PR, ?

Fostul iubit reintră în peisaj

Ca și cum situația nu era suficient de complicată, a apărut și scenariul fostului care te caută exact când îți merge bine. Alex Rodriguez tocmai s-a despărțit de partenera sa, Jaclyn Cordeiro, după trei ani de relație. Acum că este din nou singur, fostul jucător de baseball ar fi contactat-o discret pe Jennifer, cu speranța de a reaprinde vechea scânteie, mai ales că logodna lor s-a încheiat brusc în 2021.

Tipic.

Premiera comediei „Office Românce” are loc pe 5 iunie pe platforma Netflix. Până la momentul lansării, întrebarea care rămâne pe buzele fanilor este cine va face următorul pas concret în viața reală a artistei, fie că vorbim despre noul coleg de platou sau despre fostul logodnic care pândește din umbră.