David Attenborough a împlinit recent 100 de ani, iar secretul vitalității sale nu este vreo dietă extremă sau un tratament inaccesibil. Celebrul naturalist britanic a dezvăluit că decizia majoră pentru sănătatea lui a fost reducerea drastică a consumului de carne roșie.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unii oameni să își păstreze mintea limpede și energia la o vârstă la care alții abia se mai pot mișca? Povestea lui ne arată că nu trebuie să devii un vegan strict peste noapte ca să vezi rezultate. Moderarea este, de fapt, cheia pe care o putem aplica și noi, chiar de mâine, când mergem la cumpărături.

O schimbare simplă pentru corp

Și chiar nu e greu deloc. Naturalistul a explicat că a scos carnea roșie din meniu luni întregi, alegând mese bazate pe plante. Dar asta nu înseamnă că trăiește doar cu salate. A păstrat în alimentație peștele și brânzeturile, ceea ce face ca acest regim să fie super prietenos cu viața reală. Oricine poate înlocui o friptură de porc cu o porție de pește la cuptor, ?

Recomandari Vestea momentului din modă. Combinația de culori purtată de Dua Lipa schimbă totul

Iar specialiștii îi dau dreptate. Într-un material publicat recent de Csid, aflăm că experții de la Harvard Health Publishing susțin clar această direcție. Înlocuirea unei singure porții zilnice de carne roșie, cum ar fi carnea de vită, porc sau miel, cu pește, carne slabă de pasăre, nuci sau lactate cu puține grăsimi poate reduce important riscul de mortalitate.

Explicația e simplă.

Dietele cu mai puțină carne vin la pachet cu mai multe fibre și mult mai puține grăsimi saturate. Asta înseamnă o inimă mai sănătoasă și o greutate ținută sub control mult mai ușor, scăzând riscul bolilor cardiovasculare și al colesterolului mărit.

Recomandari Vestea care schimba totul pentru o sportiva de 29 de ani. Ce decizie radicala s-a luat

Frica de îmbătrânire ne privește pe toate

Să fim sincere, trecerea timpului ne sperie pe toate într-o anumită măsură. Nici legenda BBC nu este imună la aceste temeri. Deși este o figură emblematică a televiziunii de aproape șapte decenii, realizând documentare fabuloase precum „Life on Earth” sau „The Blue Planet”, el a recunoscut deschis că se teme de pierderea memoriei și de afecțiuni precum Alzheimer.

Numai că el a ales să transforme această frică în acțiune. Să iei măsuri preventive prin alimentație este modul în care a ales să lupte cu trecerea anilor, menținându-și mintea activă și corpul funcțional.

Până la urmă, sănătatea noastră se construiește din alegerile mici pe care le facem în fiecare zi, la fiecare masă. Nu e nevoie să renunțăm la toate plăcerile culinare, ci doar să găsim acel echilibru care funcționează pentru corpul nostru. Nu uita, un pas mic azi, cum ar fi o cină ușoară fără carne roșie, poate însemna o schimbare uriașă pentru anii care vin. Ce zici, încerci o rețetă vegetariană diseară?