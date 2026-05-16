Au trecut deja șapte luni de când ne-am luat la revedere de la duo-ul iconic format din Tess Daly și Claudia Winkleman. Iar acum, după o lungă perioadă de speculații, se pare că producătorii au găsit în sfârșit fețele noi care vor prelua ștafeta celebrei emisiuni Strictly Come Dancing.

Sinceră să fiu, când o emisiune pe care o urmărești de ani de zile schimbă brusc garda, senzația e un pic ciudată. E ca și cum ți-ai schimba cafeneaua preferată de weekend. Pentru fanii formatului, miza este uriașă. Chimia dintre prezentatori dictează practic toată energia show-ului, iar așteptările sunt la cote maxime după 11 ani de continuitate absolută pe micile ecrane.

Zvonurile prind contur pe ringul de dans

Te-ai întrebat vreodată cât de greu e să înlocuiești pe cineva care a devenit practic sinonim cu un brand? Ei bine, potrivit informațiilor apărute recent, Emma Willis, fosta prezentatoare Big Brother, și comediantul Josh Widdicombe sunt favoriții pentru a umple golul lăsat de Tess și Claudia.

Și surprizele nu se opresc aici. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol publicat recent, dansatorul și coregraful sud-african Johannes Radebe, în vârstă de 39 de ani, ar putea face și el parte din echipa de prezentare. El este o prezență constantă în emisiune încă din 2018, dar un rol la microfon ar fi o noutate absolută. Până în acest moment, BBC a păstrat un ton destul de rezervat, declarând scurt că planurile pentru noul sezon vor fi „confirmate la momentul potrivit”.

Un val de plecări printre profesioniști

Dar schimbările de la pupitru nu sunt singurele care agită apele. Cinci dintre cei mai iubiți dansatori profesioniști au fost excluși din program pentru seria următoare. Este vorba despre Karen Hauer (43 de ani), Gorka Marquez (35 de ani), Nadiya Bychkova (36 de ani), Michelle Tsiakkas (30 de ani) și Luba Mushtuk (36 de ani).

Gorka Marquez a ținut să lămurească lucrurile pentru fanii săi, explicând că decizia are la bază un conflict de program cu versiunea spaniolă a emisiunii, unde el are rolul de jurat.

„După decizia de anul trecut de a renunța la rolul de profesionist cu normă întreagă din cauza conflictelor de programare între Strictly și Dancing with the Stars Spania, am decis că acum este momentul să îmi agăț pantofii de dans în cui și să îmi iau rămas bun de la Strictly Come Dancing.” – Gorka Marquez, Dansator profesionist

Mesajul lui a fost unul plin de emoție, recunoscând impactul major pe care emisiunea l-a avut asupra vieții lui personale și profesionale de-a lungul ultimului deceniu.

„Voi fi mereu incredibil de recunoscător față de Strictly și de BBC pentru tot. A face parte din spectacol a fost mult mai mult decât o simplă oportunitate profesională, în ultimii 10 ani, mi-a permis să construiesc o carieră din pasiunea mea, să găsesc dragostea, să întemeiez o familie și să îmi fac prieteni pe viață. Pentru asta, voi fi veșnic recunoscător.” – Gorka Marquez, Dansator profesionist

Cine rămâne să ne încânte pașii

Că uneori schimbările astea masive par un pic copleșitoare? Totuși, nucleul dur al emisiunii rămâne intact în mare parte. Pe ringul de dans se vor întoarce nume cunoscute precum Dianne Buswell, Vito Coppola, Katya Jones, Nikita Kuzmin și mulți alții, alături de o serie de profesioniști noi, care încă nu au fost anunțați oficial. La masa juriului, lucrurile sunt clare și stabile cu Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse și Anton du Beke.

Decizia finală privind noii prezentatori ar trebui să vină destul de curând din partea producătorilor. Până atunci, rămâne de văzut cum va reuși noul format să păstreze audiența fidelă și dacă noile vedete vor reuși să creeze acea magie cu care publicul era atât de obișnuit.