Gândește-te la de câte ori ai auzit pe cineva judecând o femeie pentru felul în care alege să slăbească. Gabriela Cristea a decis să rupă tăcerea și a vorbit extrem de sincer despre tratamentul medical care a ajutat-o să scape de obezitate, dar și despre gaura neașteptată pe care a făcut-o în bugetul familiei.

Dincolo de kilogramele pierdute, discuția aduce în prim-plan o realitate dură cu care ne confruntăm adesea noi, femeile. Presiunea de a arăta perfect este constantă, dar în momentul în care apelezi la medicina modernă pentru a-ți salva sănătatea, ești imediat taxată de societate că ai trișat. Fix această mentalitate toxică o demontează acum vedeta.

Decizia care i-a schimbat viața

Prezentatoarea TV a început acest parcurs medical dificil anul trecut, într-un punct în care simțea că sănătatea i se degradează iremediabil. Într-o relatare preluată recent de Click, aflăm că decizia nu a fost deloc scutită de comentarii răutăcioase din partea celor din jur.

Dar lucrurile stăteau mult mai grav decât se vedea din exterior.

„Când m-am apucat anul trecut de tratamentul împotriva obezității, peste tot auzeam doar: «După ce te lași, te îngrași dublu» sau «Aaaa, ai ales calea ușoară», ori «Tu ai văzut câte efecte adverse are tratamentul?». Majoritatea celor care îmi spuneau asta nu au trecut nici măcar o zi prin toate reacțiile pe care eu le-am avut din cauza obezității. Și, ca să vă fac să înțelegeți, simțeam că mă îndrept spre o viață scurtă și plină de complicații medicale, din care nu găseam nicio ieșire.” – Gabriela Cristea, Prezentatoare TV

Și avea perfectă dreptate să aleagă viața. La acel moment, a realizat că era deja la pământ și a mers înainte cu încredere în medicul ei.

Adevărul despre efectele adverse și garderobă

Unul dintre cele mai mari mituri despre aceste tratamente este că fac toată treaba în locul tău. Să fim serioase, nu există magie când vine vorba de corpul nostru.

Iar vedeta explică exact cum funcționează procesul. Scăderea în greutate se face tot prin deficit caloric, însă medicamentul elimină acel „food noise” epuizant, acea voce constantă din minte care cere mâncare. Te saturi mult mai repede și scapi de frustrarea dietelor restrictive.

Numai că transformarea a venit la pachet cu un cost uriaș, pe care puțini îl anticipează.

„Am făcut gaură în bugetul familiei pentru că a trebuit să-mi schimb garderoba cam de patru ori în ultimul an, analizele mele nu au mai arătat atât de bine ca dinainte să încep o relație cu Tavi.” – Gabriela Cristea, Prezentatoare TV

Cât despre cei care o speriau cu prospectul medicamentului, răspunsul ei este pur și simplu genial. Vedeta îi provoacă pe critici să citească ultima dată prospectul la un banal paracetamol înainte să dea lecții de farmacologie pe internet.

Urmează o vară plină de încredere și planuri noi pentru vedetă. Procedurile estetice pentru pielea rămasă în exces abia acum încep, dar acesta este doar un detaliu minor în comparație cu recâștigarea stării de bine și a sănătății.