Știi momentul ăla când te urci grăbită într-un Uber ca să ajungi la o întâlnire, iar în secunda doi te lovește un zid invizibil de miros de brăduț auto chimic? Jenny McCarthy tocmai a pus degetul pe rană într-un clip viral pe TikTok, cerând șefilor companiilor de ridesharing să introducă o opțiune clară pentru mașini fără parfum.

Ai simțit vreodată că aerul din mașină îți provoacă instantaneu o migrenă? Aici nu e vorba doar despre un moft, ci despre expunerea zilnică la substanțe toxice în drumul nostru spre birou sau spre casă.

Un apel disperat către șefii aplicațiilor

Actrița și promotoarea unui stil de viață sănătos s-a săturat să se simtă sufocată pe bancheta din spate. Așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, vedeta a făcut o cerere publică extrem de clară pe rețelele sociale.

„Hei, fac un anunț de interes public, așa că vă rog să nu ezitați să distribuiți acest videoclip, de fapt, vă rog să distribuiți acest videoclip pe scară largă, în lung și-n lat. Aș vrea să ajungă la președintele/CEO-ul Uber, Lyft, la toți.” – Jenny McCarthy, Actriță

Iar logica ei este una pe care o înțelegem perfect. Dacă poți alege temperatura sau poți cere un șofer care să nu vorbească, de ce nu ai putea alege și aerul pe care îl respiri?

„Știți cum puteți solicita o femeie șofer, puteți solicita toate aceste lucruri, cum ar fi să nu vorbească prea mult cu mine. Vă rog să oferiți opțiunea de a avea mașini fără parfum. majoritatea oamenilor se vor bucura de lipsa parfumului, din cauza acelor brăduți blestemați”, a continuat ea în videoclipul care a strâns mii de aprecieri.

Când aerul curat devine un lux

Să fim serioase, tuturor ni s-a întâmplat. McCarthy a povestit că a mers cu o mașină care avea nu unul, ci doi brăduți odorizanți, mărturisind că „efectiv am vrut să mor”.

Iar reacția ei fizică nu este o exagerare.

Substanțele chimice din aceste odorizante ieftine sunt recunoscute ca fiind iritante puternice pentru sistemul respirator.

„Mă trezesc atârnând afară din mașini când lucrez pe teren și, gen, sar într-un Uber și serios că mor. Este atât de toxic, dacă nu știți că parfumul este atât de toxic, iar chestiile alea tip brăduț sunt oribile pentru voi.” – Jenny McCarthy, Actriță

Secțiunea de comentarii a explodat pur și simplu, sute de femei confirmând că se confruntă cu aceleași stări de greață, crize de astm sau dureri de cap insuportabile. O utilizatoare a scris exact ceea ce simțim multe dintre noi: „Cel mai bun pariu pe care l-am auzit toată ziua!!! Fac la fel, stau cu capul pe geam și tot fac urticarie și mă doare capul.”

Ce poți face tu până se schimbă regulile

McCarthy militează de mult timp pentru reducerea toxinelor din viața noastră. Compania ei de cosmetice, Formless Beauty, promovează fix acest concept al ingredientelor curate. Ba chiar a împărtășit recent detalii despre un demachiant non-toxic și a discutat deschis despre problemele intestinale și soluțiile pe care le-a găsit alături de medici specialiști.

Dar până când aplicațiile pe care le folosim zilnic și în România, precum Uber sau Bolt, vor introduce acel buton magic pentru „fără parfum”, trebuie să ne protejăm singure. nu e nicio rușine să ceri politicos șoferului să deschidă puțin geamul sau să scoată odorizantul din grila de ventilație dacă simți că nu mai poți respira.

Decizia de a actualiza aplicațiile rămâne pe biroul șefilor din tehnologie. Până când aceștia vor face o mișcare oficială, continuăm să mergem cu geamurile întredeschise și să sperăm că vom prinde o mașină aerisită natural.