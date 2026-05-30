Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, a atras toate privirile în aprilie 2024, când a apărut într-un costum de baie minuscul pe platourile de filmare din Spania. Artista filma videoclipul pentru piesa „Lifetimes”, însă fanii au observat imediat un cu totul alt detaliu. Scăderea ei dramatică în greutate a declanșat o adevărată furtună în mediul online.

Știi momentul ăla când corpul tău se schimbă și brusc toată lumea simte nevoia să își dea cu părerea? Fix asta se întâmplă acum. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, discuția ne lovește direct pe noi, femeile. presiunea de a arăta într-un anumit fel, mai ales după o sarcină și o despărțire, este imensă, iar internetul pur și simplu nu iartă pe nimeni.

Transformarea care a stârnit controverse

Și totuși, cum s-a ajuns la aceste discuții interminabile? Încă de la finalul anului 2023, silueta cântăreței a început să se subțieze vizibil. Zvonurile despre folosirea medicamentului Ozempic au explodat pe rețelele sociale, deși artista nu a recunoscut niciodată că ar fi apelat la vreo pastilă magică pentru slăbit. Așa cum relatează Theblast într-un material recent, imaginile surprinse de fani pe rețeaua Reddit au declanșat un val de comentarii despre cum Katy își pierde formele care au consacrat-o.

Numai că lucrurile au luat o întorsătură destul de urâtă. Îmbrăcată cu un top minuscul alb cu negru și un slip de baie cu șnur, artista și-a etalat umerii și brațele subțiate, alături de o talie foarte mică. e corpul ei și are tot dreptul să se simtă excelent în pielea ei. Dar unii fani au început să o acuze de „față de Ozempic” și să îi analizeze fiecare centimetru de piele.

Maternitatea și presiunea formelor perfecte

Să fim serioase, corpul unei femei trece prin transformări majore de-a lungul anilor. Katy a adus-o pe lume pe fiica ei, Daisy Dove, în anul 2020 (fetiță pe care o are împreună cu fostul logodnic, actorul Orlando Bloom, de care s-a despărțit vara trecută după o relație de nouă ani). Acum, criticii de pe internet s-au legat fix de zona bustului ei.

„Trebuie să renunțe la acel Ozempic înainte să îi dispară sânii.” – Utilizator Reddit

Cifrele și reacțiile de pe rețelele sociale arată cât de repede judecăm.

„Merită aprecieri pentru că își expune corpul în zilele noastre, având în vedere cât de cuminte era pe când era jurat la A. Idol, dar omule, acei sâni odată glorioși sunt doar o umbră a fostei lor măreții.” – Fan pe internet

Iar comentariile nu s-au oprit aici. Mai mult, o altă persoană a descris bustul ei actual drept „baloane dezumflate”, deși a ținut să menționeze rapid că formele ei anterioare erau „frumoase”. Iar colac peste pupăză, pe lângă criticile fizice intense, Katy s-a ales și cu o amendă usturătoare pentru că a filmat videoclipul într-un spațiu natural protejat din Spania, complet fără permis. Asta fix în perioada în care piesa ei de revenire, „Woman’s World”, a fost considerată un eșec muzical.

Ce învățăm noi din toată povestea asta

Decizia de a răspunde acestor comentarii malițioase îi aparține exclusiv artistei. Până la următoarea ei apariție publică sau muzicală, întrebarea care plutește în aer este cât de departe va merge internetul cu această obsesie toxică pentru greutatea femeilor. Poate că data viitoare când vedem o transformare fizică, ne vom gândi de două ori înainte să lăsăm un comentariu despre corpul altcuiva.