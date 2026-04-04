Katy Perry și-a etalat fizicul atletic în noua campanie pentru sneakerșii Radar și Triple S.2 de la Balenciaga. Artista a publicat pe 3 aprilie, pe contul său de Instagram, o reclamă în care se antrenează intens, sărind coarda, o dovadă clară a disciplinei care stă în spatele imaginii sale.

„Disciplina este iubire de sine”

În videoclipul campaniei, Katy poartă un hanorac alb, scurt, cu fermoar, asortat cu o pereche de colanți negri cu dungi albe. Părul îi este prins într-o coadă de cal, iar în picioare poartă, fireste, noii sneakerși albi ai brandului. Iar într-o altă imagine promoțională, artista pozează într-un prim-plan alb-negru, extrem de expresiv.

Mesajul care însoțește postarea este unul puternic. „Campania On Repeat Sneaker. Pentru mine, disciplina înseamnă respect de sine. Este, si, iubire de sine. Nu trebuie să fie rigidă. Poate începe cu pași mici, manifestându-se zilnic într-un mod mărunt, și așa construiești consecvența în detrimentul perfecțiunii”, a scris Katy Perry.

Recomandari Corina Caragea dezvăluie la 43 de ani secretul siluetei sale de invidiat

Modelul de încălțăminte promovat, Radar Sneaker (o versiune hibridă inspirată de celebrul stil Triple S), are o siluetă aerodinamică, un design cu șiret dublu și o suprafață din plasă cu dungi imprimate. Directorul de creație Pierpaolo Piccioli a fost cel care a gândit acest nou design.

Ce mănâncă artista pentru a se menține în formă

Nu e un secret că în spatele unui fizic tonifiat stă o dietă bine pusă la punct. Hai să vedem ce presupune, de fapt, rutina ei. Artista a vorbit anterior despre dieta sa bogată în proteine, mărturisind într-o postare pe Instagram că ouăle sunt nelipsite din meniul său.

„Mănânc multe ouă fierte tari pentru că sunt o sursă excelentă de proteine”, spunea ea la un moment dat.

Recomandari Amna dezvăluie secretul siluetei sale regula strictă de 1300 de calorii

Katy preferă alimentele „curate”, precum puiul sau peștele, alături de multe fructe și legume, nuci și semințe. Își începe întotdeauna ziua cu un pahar cu apă și oțet de mere, urmat de suc de țelină. La micul dejun optează pentru o banană sau ouă fierte, iar prânzul constă de obicei într-o proteină cu salată sau supă. Cina este simplă, de regulă pui la grătar cu quinoa și sparanghel, dar își permite și o porție de paste o dată sau de două ori pe săptămână.

Antrenamente de 3-4 ori pe săptămână

Când vine vorba de partenerul ei, Orlando Bloom, lucrurile stau puțin diferit. E drept că el este mult mai strict. „[Orlando Bloom] este cu siguranță foarte orientat spre obiective în tot ceea ce face, de la cum mănâncă la cum se antrenează. Eu sunt probabil un sfert sau o cincime din cât este el, deci el este super dedicat, iar eu sunt mai degrabă o mamă care se menține”, a explicat Katy pentru Women’s Health.

Dar ce înseamnă, mai exact, să te menții în stilul Katy Perry?

Recomandari Cori Grămescu dezvăluie SECRETUL SILUETEI perfecte

Artista se antrenează de trei sau patru ori pe săptămână. Până la urmă, recunoaște că sportul nu e chiar pasiunea ei numărul unu. „Nu este lucrul meu preferat de făcut pe lumea asta, decât dacă dansez sau fac snowboarding sau fac ceva care este oarecum mascat”, a povestit ea.

Din acest motiv, își diversifică rutina cu activități care îi fac plăcere, cum ar fi drumețiile, pickleball-ul și yoga la lumina lumânărilor.