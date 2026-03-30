Amna arată mai bine ca niciodată, iar secretul transformării sale nu stă în diete complicate sau înfometare. Artista a slăbit vizibil în ultimele luni respectând o regulă simplă, dar de fier: o limită calorică zilnică strictă, bazată pe disciplină și consecvență.

Regula de aur: 1300 de calorii

Strategia ei este simplă. Cântăreața monitorizează atent tot ce consumă, având grijă să nu sară peste un prag clar stabilit. Pentru ea, acesta este numărul magic care face diferența. „Niciodată nu consum mai mult de 1300 de calorii”, a mărturisit artista.

Chiar și mesele de seară sunt atent controlate, iar dacă îi este foame, alege variante sănătoase, dar tot în limita calorică impusă. „Seara dacă mănânc, mănânc sănătos și tot în limita a 1300 de calorii. Nu depășesc numărul de calorii, că acolo este problema”, a explicat Amna. Iar alimentația echilibrată este completată de mișcare. A introdus în rutina ei pilatesul, în special reformer (un tip de antrenament care tonifică și modelează corpul), iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Postul intermitent, o altă variantă testată

Înainte de a se stabili la metoda contorizării caloriilor, Amna a testat și alte abordări populare. E drept că postul intermitent a funcționat și el, aducând rezultate vizibile. „Am încercat și eu și chiar funcționează. Se poate slăbi și cu post intermitent”, a spus vedeta. Până la urmă, a ales varianta care i se potrivește cel mai bine pe termen lung.

Pericolul ceaiurilor de slăbit

Dar nu toate experiențele sale legate de slăbit au fost pozitive. Acum câteva săptămâni, artista a trecut printr-un episod care a speriat-o serios, totul din cauza unui ceai destinat eliminării retenției de apă. V-ați gândit vreodată ce se poate întâmpla dacă dublați doza unui astfel de produs? Amna a făcut-o și a simțit pe pielea ei consecințele, în timp ce conducea pe autostradă.

A început să se simtă brusc foarte rău, cu tremurături puternice și privire încețoșată. „Mi s-a făcut foarte, foarte rău… un tremurat incredibil, un încleștat de mâini, a fost îngrozitor”, a relatat Amna.

A tras pe dreapta și a cerut ajutorul.

Artista a explicat că a dublat doza recomandată, crezând că va accelera procesul, însă a provocat un dezechilibru major în organism. „Am luat un ceai pe care eu îl folosesc de fiecare dată, că să mă ajute la eliminarea retenției de apa și, m-am gândit eu, să scap repede de această retenție, să iau două pliculețe, nu unul, cum scria pe prospect. clar că am eliminat și ce nu trebuia să elimin din organism: minerale, vitamine și toate cele, și asta a fost efectul“, a mai explicat Amna.