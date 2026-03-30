La 43 de ani, Corina Caragea continuă să impresioneze cu o siluetă impecabilă. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV nu lasă lucrurile la voia întâmplării, ci se bazează pe un stil de viață echilibrat, unde disciplina joacă rolul principal. sport regulat și o alimentație sănătoasă sunt cheia succesului ei.

„Disciplina face diferența”

Corina Caragea este convinsă că totul pleacă de la o rutină bine pusă la punct. „Disciplina face diferența”, spune vedeta, explicând cum sportul a devenit o componentă esențială a vieții sale. Iar programul ei este unul destul de riguros, hai să fim serioși. Prezentatoarea merge la sală de patru ori pe săptămână, unde se concentrează pe antrenamente de forță și exerciții de tonifiere.

Mai mult decât aspectul fizic

V-ați gândit vreodată că sportul este o investiție pe termen lung? Pentru Corina, mișcarea nu este doar despre cum arată în oglindă astăzi, ci despre sănătatea ei viitoare.

„Sportul înseamnă mai mult decât cum arăți. Înseamnă un corp mai puternic, mai flexibil și mai rezistent – acum și peste 20-30 de ani. Înseamnă mai multă energie, o minte mai clară și mai puțin stres”, a mărturisit ea pe contul său de Instagram.

O perspectivă complet diferită.

Numai ca asta nu e tot. Vedeta subliniază constant că efortul depus acum este pentru versiunea ei din viitor, o abordare care inspiră multe femei să gândească dincolo de rezultatele imediate.

Echilibru în farfurie, nu excese

Pe lângă antrenamentele intense, alimentația joacă un rol la fel de important în stilul de viață al Corinei. E drept că nu se abține de la preparatele gustoase, dar secretul stă în moderație. Cum vine asta? Prezentatoarea reușește să îmbine pasiunea pentru mâncarea bună cu alegeri sănătoase, fără să cadă în capcana dietelor drastice (care nu de puține ori eșuează).

„Îmi place mâncarea bună, dar evit excesele”, spune ea, subliniind că echilibrul este totul.

O inspirație pentru viitor

Prin exemplul său, Corina Caragea demonstrează că vârsta este, până la urmă, doar un număr atunci când îți prioritizezi sănătatea și starea de bine. Mesajul ei este unul puternic și încurajator, adresat în special femeilor care caută motivația de a adopta un stil de viață mai activ.

Ea încheie cu o idee care merită reținută: „Nu o fac pentru cum arăt azi. O fac pentru cine vreau să fiu mâine”.