Actorul și regizorul Gheorghe Urschi, una dintre cele mai importante figuri ale scenei artistice din Republica Moldova, s-a stins din viață. Familia sa a confirmat vestea tristă printr-un mesaj public, după ce artistul (supranumit „Regele Umorului”) a fost internat în stare critică în ultimele săptămâni, în urma unei intervenții chirurgicale.

„Trupul trădător i-a eliberat sufletul”

Anunțul a fost făcut de fiica sa, Liliana Urschi, printr-o postare profund emoționantă pe pagina de Facebook a maestrului. Cuvintele ei descriu o luptă lungă, de aproape 15 ani, cu boala.

„Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta”, a scris aceasta.

Cifrele, până la urmă, vorbesc de la sine.

Aproape 15 ani de suferință

Problemele de sănătate ale maestrului au început în 2011, când a suferit un accident vascular cerebral sever. V-ați fi imaginat că au trecut atâția ani de când nu l-am mai văzut pe scenă? Acel episod i-a afectat profund viața și cariera, obligându-l să se retragă din lumina reflectoarelor. Au urmat tratamente complexe, inclusiv în Israel, iar familia i-a fost alături în tot acest timp.

Dar, în ciuda stării fragile, Gheorghe Urschi a rămas o figură iubită și respectată de un public întreg.

O carieră care a definit umorul moldovenesc

Născut pe 18 ianuarie 1948 în satul Cotiujenii Mari, Gheorghe Urschi a devenit un nume emblematic al culturii de peste Prut. A absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova în 1970, iar apoi și-a legat destinul de Teatrul „Luceafărul”, unde s-a remarcat atât ca actor, cât și ca regizor. De-a lungul a peste patru decenii de activitate, a scris piese de teatru, a publicat cărți și a realizat spectacole și emisiuni care au devenit repere pentru generații întregi de spectatori.

Zi de doliu național în Republica Moldova

Pentru contribuția sa remarcabilă, Gheorghe Urschi a primit de-a lungul timpului unele dintre cele mai importante distincții ale Republicii Moldova, printre care Ordinul Republicii în 2008, titlul de Artist al Poporului în 2012 și Premiul Național în 2019. Iar reacția oficială la dispariția sa confirmă statutul său de tezaur național.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj public în care anunță că țara a pierdut „un mare artist”.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi.Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță.Țara noastră îi rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită, prin talentul său, atâtor generații. Pentru a onora memoria lui Gheorghe Urschi, ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național.Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit”, a transmis Maia Sandu.