Un divorț care trebuia să fie discret, început încă din 2024, s-a transformat într-un adevărat război pentru fotbalistul Andrei Pițan de la FC Voluntari și soția sa, Andreea Loredana. Miza nu este doar custodia copilului lor, ci și o avere consistentă, iar în conflict au ajuns să intervină inclusiv polițiștii. Lucrurile au escaladat rapid.

Acuzații de agresiune și limbaj vulgar

În fața instanței, Andrei Pițan a pictat un portret sumbru al vieții de familie. El susține că soția sa ar fi avut „un temperament recalcitrant și irascibil”, fiind deseori agresivă atât verbal, cât și fizic. Fotbalistul afirmă că totul s-a schimbat după nașterea copilului, moment în care Andreea ar fi început să folosească un limbaj nepotrivit.

Mai mult, Pițan a oferit și detalii concrete, declarând că soția sa folosea frecvent expresii jignitoare precum „handicapat”, „jeg”, „retardat” sau „mizerie de om”.

Recomandari Soția lui Florin Tănase a primit un cadou de 330.000 de euro și conduce o afacere de milioane

Iar impactul asupra celui mic ar fi fost devastator. „Folosea frecvent un limbaj trivial și tendențios (…), copilul tresărea sau începea să plângă din cauza scandalurilor și a atmosferei tensionate”, a precizat jucătorul în documentele depuse la dosar.

Răspunsul soției: Infidelitate și umilințe

Numai că Andreea Loredana are o cu totul altă versiune. Ea susține că, de fapt, a fost umilită constant de fotbalist și de mama acestuia, care i-ar fi spus că este „săracă” și incapabilă să-și crească singură copilul. Fără sprijinul lui financiar, i s-ar fi transmis că „ar rămâne dezbrăcată”.

Dar cea mai gravă acuzație este cea de infidelitate. V-ați gândit vreodată cum e să afli de la prieteni comuni despre aventurile soțului? Ei bine, Andreea susține că Pițan nu doar că avea o amantă, dar se și afișa cu ea în public, fără nicio reținere.

Recomandari Secretul Pamelei Anderson dezvăluit – cum recreezi look-ul cu produse de 6 dolari

Declarația ei din instanță este, pe bune, explozivă: „În realitatea faptică, reclamantul se afișa deja cu amanta, toți colegii l-au văzut însoțit de aceasta la meci, s-au afișat în ipostaze tandre și a fost văzut de familiile colegilor lui. si, încă din perioada în care era însărcinată, Pițian se lăuda prietenilor și colegilor de aventurile sale cu diverse doamne de companie, situații aduse la cunoștință de prietenii și colegii lui”.

Acuzațiile sunt extrem de grave.

Instanța a chemat poliția în ajutor

Conflictul a atins un punct atât de critic încât judecătorii au decis că e nevoie de măsuri suplimentare pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Astfel, au dispus efectuarea unor anchete sociale la locuințele ambilor soți (o procedură standard în cazurile cu minori) și interogarea lor directă.

Recomandari Secretul Loredanei la 55 de ani – dieta vegană și înghețata ca plăcere vinovată

Și, poate cel mai important detaliu, instanța a cerut Poliției municipiului Târgoviște să depună la dosar foaia de eveniment întocmită după ce agenții s-au deplasat la domiciliul Andreei. Pe lângă custodia copilului, cei doi se luptă acum și pentru bunurile dobândite în timpul căsniciei, inclusiv pentru un autoturism Range Rover.