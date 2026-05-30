Jason Lewis, actorul care ne-a cucerit iremediabil în rolul lui Smith Jerrod din serialul fenomen „Sex and the City”, a rupt tăcerea după o pauză lungă. S-a mutat în Costa Rica, a renunțat la lumina reflectoarelor și și-a schimbat complet cariera, transformându-se într-un autor ambițios de romane fantasy.

Te-ai gândit vreodată să lași absolut totul baltă și să te muți pe o plajă exotică pentru a-ți urma un vis pe care ceilalți îl consideră nebunesc? Ei bine, exact asta a făcut el. Povestea lui nu este doar o bârfă de la Hollywood, ci o lecție despre curajul de a o lua de la capăt la 50 de ani și despre disciplina necesară pentru a-ți construi viața exact așa cum îți dorești, în ritmul tău.

O nouă viață departe de agitația din California

Să fim sincere, îl știm cu toatele drept iubitul devotat, superb și înțelegător al Samanthei Jones. Înainte de acest rol, a fost unul dintre cele mai cunoscute chipuri din modellingul masculin, apărând pe coperți de reviste în epoca de aur a supermodelelor. Dar a simțit nevoia de o schimbare radicală.

Într-un clip video postat pe 21 mai pe Instagram, actorul în vârstă de 54 de ani a explicat de ce a dispărut de pe radar timp de trei ani.

„Am devenit tăcut. Nu pentru că nu am nimic de spus, ci pentru că aveam ceva de făcut. Genul de muncă creativă care nu lasă loc pentru prea multe altele, și m-am împăcat cu asta.” – Jason Lewis, actor

Așa cum detaliază Theblast într-un material amplu, Lewis lucrează la un univers literar masiv. Vorbim despre nouă cărți fantasy, împărțite în trei trilogii interconectate care explorează teme precum puterea, tirania și mântuirea. Iar partea cu adevărat interesantă este că prima carte pe care intenționează să o publice este, de fapt, a șaptea din serie. Această structură neobișnuită este un omagiu adus francizei „Star Wars”, care și-a dezvăluit povestea într-o ordine diferită de cea cronologică.

Disciplina de fier și o cerere în căsătorie la înălțime

Cum arată viața lui acum? Se trezește la 4 dimineața, își bea cafeaua, face o plimbare și scrie între 1.000 și 2.000 de cuvinte zilnic, fix în limitele sale de concentrare. Apoi face surf și învață spaniolă. O viață pur și simplu mai sănătoasă.

Și pe plan personal lucrurile sunt așezate. În 2020, și-a cerut în căsătorie iubita, pe Liz Godwin, după o zi de cățărat în Malibu, la apus.

„M-am ancorat de stâncă, am prins-o de mine, doar în caz de ceva, apoi m-am pus în genunchi și am făcut lucrul acela.” – Jason Lewis, actor

Iar dacă tot vorbim de iubire, nici fosta lui parteneră de pe ecran nu stă rău. Kim Cattrall s-a căsătorit oficial în 2025 cu Russell Thomas, într-o ceremonie intimă la primăria din Chelsea, Londra, cu doar 12 invitați. Actrița a purtat un costum șic marca Dior, stilizat chiar de celebra Patricia Field.

Acum, fanii așteaptă să vadă când va fi lansat oficial primul roman din această saga ambițioasă. Până atunci, rămâne neclar dacă Jason va mai accepta vreodată un rol pe ecran sau dacă viața de scriitor pe plajele din Costa Rica l-a cucerit definitiv.