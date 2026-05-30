Actorul Patrick Wilson, în vârstă de 52 de ani, a stârnit o adevărată furtună pe rețelele de socializare zilele trecute. Câteva fotografii surprinse de fani, în care starul aleargă la bustul gol, au devenit rapid virale și au adunat mii de reacții online.

Să fim sincere, știi momentul ăla când îți cauți motivația să ajungi la sală și dai peste o imagine care îți amintește că disciplina chiar funcționează? Dincolo de valul de admirație pur vizuală, formele actorului ne arată că la 50 de ani poți fi în cea mai bună formă a vieții tale, dacă îți iei antrenamentele în serios.

Val de reacții pe internet

În imaginile care au circulat intens, actorul a fost surprins afară, purtând doar o pereche de pantaloni scurți albaștri de alergare. Într-unul dintre cadre, Wilson are tricoul împăturit și prins lejer în betelia pantalonilor, în timp ce pieptul său definit strălucește în soare.

Dar fanii nu s-au oprit doar la o simplă privire. Așa cum a relatat recent Theblast într-un material dedicat subiectului, secțiunea de comentarii a explodat pur și simplu. O postare a adunat rapid peste 14.000 de aprecieri pe Instagram.

„Doamne, ai milă.” – Fan, Instagram

„Omul ăsta mă înnebunește.” – Admirator, Instagram

Iar pe Twitter, o utilizatoare a scris direct: „susțin drepturile bărbaților când bărbatul este patrick wilson”. Altcineva a comentat scurt: „Genul meu”.

Secretul din spatele formei fizice

Și totuși, nu e vorba doar de alergat la bustul gol. O altă serie de poze cu el într-o cămașă bleumarin pe corp, lăsată descheiată la primii nasturi și cu mânecile rulate, a stârnit reacții la fel de dramatice. O fană a glumit genial: „Fantoma din Insidious este norocoasă pentru că a apucat să-i preia corpul”. Alții au recunoscut că nu au „nimic adecvat de spus”, iar cineva a punctat clar: „E SUPERB”.

Fizicul lui atletic nu este o întâmplare fericită. Wilson are un program de fitness extrem de strict, axat pe alergare de anduranță și antrenamente de forță. Din 2023, el participă constant la competițiile HYROX, o cursă solicitantă care combină alergarea cu stații de antrenament funcțional de mare intensitate.

A bifat deja mai mult de patru curse în SUA și Australia.

Actorul continuă să își consolideze legătura cu această comunitate globală de fitness, ajutând recent la lansarea oficială HYROX New York. Următoarea lui cursă va atrage probabil și mai mulți spectatori curioși pe margine, gata să surprindă noi cadre virale direct de pe traseu.