Milly Alcock, tânăra pe care o știm din „House of the Dragon”, se află în mijlocul unei veritabile furtuni online chiar înainte de lansarea noului ei film DC, „Supergirl”. Proiecțiile de box office arată un debut destul de timid, iar comentariile ei recente despre criticii de pe internet au încins și mai mult spiritele.

Presiunea celebrității și capcana internetului

Știi momentul ăla când spui exact ce gândești și, dintr-o dată, toată lumea pare să aibă o problemă cu tine? Exact prin asta trece acum actrița. Dincolo de cifrele reci de la Hollywood, povestea ei ne arată cât de greu este pentru o femeie să navigheze presiunea publică și hate-ul online, mai ales când succesul financiar al unui studio întreg atârnă pe umerii ei.

Milly a primit rolul mult visat, Kara Zor-El, în noul univers DC creat de James Gunn, după ce a impresionat pe toată lumea în serialul HBO. Cariera ei a prins avânt după ce a jucat în seria australiană „Upright” între 2019 și 2022, iar acum are pe masă proiecte precum „Sirens” și o viitoare apariție în „Man of Tomorrow”, programat pentru 2027.

Numai că lucrurile nu sunt mereu roz. Conform estimărilor industriei, debutul intern al filmului din 26 iunie ar putea fi între 47 și 65 de milioane de dolari. Cu un buget de producție de 170 de milioane și costuri de marketing uriașe, o analiză publicată recent de Theblast notează că filmul ar avea nevoie de aproximativ 425 de milioane de dolari la nivel global doar pentru a-și acoperi cheltuielile.

Iar în acest climat tensionat, un interviu a aprins internetul. Răspunzând criticilor, Milly a luat la țintă conturile anonime.

„Este de la o mulțime de oameni ale căror profiluri nu au nicio fotografie, care sunt conturi false. […] Tată a patru copii, creștin, ceea ce mi se pare hilar.” – Milly Alcock, Actriță

Ea a mai adăugat o frază care a circulat intens: „Dacă enervezi genul potrivit de oameni, te descurci bine”. Dar sincer, cine nu a simțit măcar o dată nevoia să le răspundă celor care aruncă cu noroi din spatele unui ecran? Discuția a împărțit fanii în două tabere. Unii atitudinea ei va îndepărta publicul, amintind de eșecul recent al filmului „Snow White”, în timp ce alții o susțin pentru că a avut curajul să taxeze hărțuirea online.

De la spălat vase la supereroină

Dincolo de controversă, parcursul ei este o lecție de perseverență pentru noi toate. Înainte de a ajunge pe marile ecrane, tânăra de 26 de ani locuia în podul casei familiei și lucra part-time într-un restaurant din Sydney, mergând în paralel la audiții.

„Sun ca un personaj de Roald Dahl. Spălam acele vase atât de mândră și atât de groaznic.” – Milly Alcock, Actriță

Și e perfect normal să simtă greutatea așteptărilor. Actrița recunoaște că este speriată de presiunea francizei. Ea a precizat că vrea ca oamenii să o placă pe ea și filmul, dar înțelege că, până la urma rezultatul nu mai depinde de ea.

Cum gestionăm presiunea publică

Milly a atras atenția și asupra modului în care ne raportăm la vedete. Oamenii caută adesea ghidare pe forumuri online, simțind că guvernele nu au interesele lor la inimă. Totuși, ea avertizează că această relație de dependență emoțională cu o persoană publică sau un personaj fictiv poate deveni nesănătoasă și va aduce inevitabil dezamăgiri.

Ce poți face tu când te lovești de critici nefondate sau de presiune la job? Exact ce încearcă și ea, ca un om care a crescut pe internet: să nu te implici în negativitate și să îți amintești că reacțiile anonimilor nu te definesc. Până la urmă, ea se focusează pe lucrurile bune și se declară extrem de entuziasmată pentru toate tinerele femei care vor vedea acest personaj pe ecran.

Filmul va ajunge în cinematografe pe 26 iunie, confruntându-se cu o concurență acerbă din partea unor lansări majore precum „Toy Story 5„, „Minions & Monsters” și „Moana”.