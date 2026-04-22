Actrița Margot Robbie a lăsat deoparte ținutele excentrice și a apărut la Săptămâna Designului de la Milano într-un stil complet nou. Prezentă la deschiderea galeriei brandului de lux RH, vedeta a îmbrățișat un look sofisticat, inspirat de elegantele doamne milaneze, într-un palat din secolul al XIX-lea de pe Corso Venezia.

Ce înseamnă stilul „sciura”?

Dar ce este, mai exact, acest stil „sciura” pe care l-a adoptat actrița? V-ați gândit vreodată cum arată eleganța milaneză autentică? este vorba despre femeia din Milano care se îmbracă elegant și impecabil. Gândește-te la imprimeuri de leopard, ochelari de soare à la Sophia Loren, bijuterii cu pietre prețioase și, bineînțeles, costume fabuloase croite perfect.

Un look Armani din cap până-n picioare

Și pentru a se încadra perfect în peisaj, Margot a ales o ținută completă Armani. A optat pentru un costum gri-cărbune, cu revere ascuțite, accesorizat cu o broșă statement în formă de crab, mov cu auriu. Sub sacou a purtat un pulover tricotat gri-ardezie și o bluză cu guler înalt și volane, adăugând un plus de textură. Pantalonii lungi, plisați, au fost strânși în talie cu o curea roșie cu auriu, iar în picioare a purtat balerini din piele neagră cu vârf rotunjit.

Recomandari Margot Robbie renunta la Chanel pentru un look boho-chic surprinzator

Coafura a completat perfect imaginea. Bobul ei proaspăt tuns a fost aranjat dezordonat, cu un finisaj cu aspect umed și bretonul filat pe frunte. Machiajul a fost minimalist și luminos.

O transformare pe bune.

O schimbare radicală de stil

Iar apariția este cu atât mai surprinzătoare cu cât vine după un look complet diferit. Cum vine asta? Ei bine, recent, după încheierea turneului de presă mamut pentru filmul său, actrița a fost văzută în Saint-Tropez adoptând o estetică anti-boho, neconvențională. Purtând blugi largi din denim, o pălărie bucket asortată și o jachetă de piele maro, Robbie părea să exploreze o altă latură a stilului său personal.

Recomandari Margot Robbie sfidează vara în Saint-Tropez cu geacă de piele și pulover

Zoe Saldaña, o prezență strălucitoare

Margot Robbie nu a fost singura vedetă la evenimentul din districtul modei. Alături de ea a pozat și Zoe Saldaña, care a ales o ținută la fel de spectaculoasă. Aceasta a purtat o rochie aurie strălucitoare Saint Laurent by Anthony Vaccarello și bijuterii Cartier.

Acum, eliberată de rigorile vestimentare impuse de personajele de epocă (o aluzie la rolul din *Wuthering Heights*), ne putem aștepta să o vedem pe Margot Robbie explorând întregul spectru al stilului său.