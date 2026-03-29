Cu doar două săptămâni înainte de startul festivalului Coachella, Margot Robbie a fost surprinsă pe străzile din West Hollywood într-o ținută care a întors toate privirile. Actrița a adoptat un stil boho-chic, o schimbare radicală față de aparițiile sale recente, dominate aproape exclusiv de creațiile casei de modă Chanel.
De la Chanel la boho-chic
Apariția lui Robbie este, o gură de aer proaspăt. Ea a combinat o salopetă neagră, simplă, fără bretele, cu o geacă largă din piele maro și nelipsiții săi bocanci de cowboy. Piesa de rezistență a fost însă cureaua supradimensionată, purtată foarte jos pe șolduri, un detaliu specific anilor 2000.
Și nu e prima dată când o vedem așa. Se pare că actrița este cu adevărat îndrăgostită de acest nou stil, din moment ce a purtat exact aceeași ținută și la începutul acestei luni.
Vibrații de Coachella din anii 2000
La prima vedere, ai zice că e o poză de acum 15 ani. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Întregul ansamblu amintește de look-urile pe care le vedeam la Coachella în anii 2000, dar, cumva, se simte perfect contemporan. Cum vine asta? Ei bine, moda boho-chic a revenit puternic în ultimele sezoane, în mare parte datorită unor branduri precum Chloé, sub noua conducere a lui Chemena Kamali.
O revenire în forță.
E drept că actrița a mai cochetat în trecut cu estetica boho (gândiți-vă la veste sclipitoare purtate cu blugi evazați), dar niciodată atât de direct și asumat ca acum.
Următoarea oprire Coachella?
Dar întrebarea de pe buzele tuturor este: o vom vedea pe Margot Robbie la Coachella, purtând și mai multe ținute boeme? Oricine a fost la festival știe că bocancii de cowboy sunt încălțămintea neoficială a evenimentului, deci la capitolul ăsta e deja pregătită. V-ați fi imaginat-o pe Margot dansând pe muzica Sabrinei Carpenter?
Sau poate s-ar bucura de concertul lui Justin Bieber? Hai să fim serioși, cine nu ar face-o? Iar noi de aici de la redacție lansăm zvonul: Margot Robbie ar putea fi o fană înfocată a lui Bieber.
O nouă direcție stilistică
Această schimbare de stil este cu atât mai interesantă cu cât vine după o perioadă în care Robbie a fost imaginea eleganței Chanel. Mai mult, în timpul turneului de presă pentru „Wuthering Heights”, actrița a înclinat spre ținute dramatice, romantic-întunecate și complet avangardiste. Noul look, relaxat și boem, marchează o ruptură clară de trecut și deschide calea către o nouă etapă în evoluția sa stilistică.