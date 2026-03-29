Cu doar două săptămâni înainte de startul festivalului Coachella, Margot Robbie a fost surprinsă pe străzile din West Hollywood într-o ținută care a întors toate privirile. Actrița a adoptat un stil boho-chic, o schimbare radicală față de aparițiile sale recente, dominate aproape exclusiv de creațiile casei de modă Chanel.

De la Chanel la boho-chic

Apariția lui Robbie este, o gură de aer proaspăt. Ea a combinat o salopetă neagră, simplă, fără bretele, cu o geacă largă din piele maro și nelipsiții săi bocanci de cowboy. Piesa de rezistență a fost însă cureaua supradimensionată, purtată foarte jos pe șolduri, un detaliu specific anilor 2000.

Și nu e prima dată când o vedem așa. Se pare că actrița este cu adevărat îndrăgostită de acest nou stil, din moment ce a purtat exact aceeași ținută și la începutul acestei luni.

Recomandari Margot Robbie recreează un clip Kylie Minogue pentru noua geantă Chanel 25

Vibrații de Coachella din anii 2000

La prima vedere, ai zice că e o poză de acum 15 ani. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Întregul ansamblu amintește de look-urile pe care le vedeam la Coachella în anii 2000, dar, cumva, se simte perfect contemporan. Cum vine asta? Ei bine, moda boho-chic a revenit puternic în ultimele sezoane, în mare parte datorită unor branduri precum Chloé, sub noua conducere a lui Chemena Kamali.

O revenire în forță.

E drept că actrița a mai cochetat în trecut cu estetica boho (gândiți-vă la veste sclipitoare purtate cu blugi evazați), dar niciodată atât de direct și asumat ca acum.

Recomandari Miresele renunță la machiaj, căutările pentru look-ul natural cresc cu 72%

Următoarea oprire Coachella?

Dar întrebarea de pe buzele tuturor este: o vom vedea pe Margot Robbie la Coachella, purtând și mai multe ținute boeme? Oricine a fost la festival știe că bocancii de cowboy sunt încălțămintea neoficială a evenimentului, deci la capitolul ăsta e deja pregătită. V-ați fi imaginat-o pe Margot dansând pe muzica Sabrinei Carpenter?

Sau poate s-ar bucura de concertul lui Justin Bieber? Hai să fim serioși, cine nu ar face-o? Iar noi de aici de la redacție lansăm zvonul: Margot Robbie ar putea fi o fană înfocată a lui Bieber.

O nouă direcție stilistică

Această schimbare de stil este cu atât mai interesantă cu cât vine după o perioadă în care Robbie a fost imaginea eleganței Chanel. Mai mult, în timpul turneului de presă pentru „Wuthering Heights”, actrița a înclinat spre ținute dramatice, romantic-întunecate și complet avangardiste. Noul look, relaxat și boem, marchează o ruptură clară de trecut și deschide calea către o nouă etapă în evoluția sa stilistică.