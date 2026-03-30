Travis Kelce, triplu campion la Super Bowl și una dintre cele mai mediatizate figuri ale momentului, este noul ambasador global și colaborator creativ pentru Tommy Hilfiger. Cunoscut pentru stilul său personal îndrăzneț, sportivul va fi imaginea mai multor campanii publicitare și va participa la crearea unei colecții de design alături de brandul ale cărui vânzări globale au atins aproximativ 9 miliarde de dolari în 2024.

O nouă generație de sportivi

Parteneriatul demarează în toamnă cu o campanie publicitară care îl prezintă pe Kelce intrând în lumea Hilfiger din New York. Filmările, care vor avea loc la sfârșitul lunii aprilie, se vor întinde pe două zile și jumătate într-o locație iconică, dar încă secretă. „Travis Kelce este una dintre figurile magnetice din sportul și cultura de astăzi”, a declarat Tommy Hilfiger. „El se află în fruntea unei noi generații de sportivi care se exprimă prin stil, cu o calitate firească cu care oamenii se conectează imediat. Sunt entuziasmat să văd cum va aduce fanilor din întreaga lume viziunea sa neînfricată, iubitoare de distracție și îndrăzneață asupra stilului «Prep Made Current».”

Iar viziunea este împărtășită și la nivel de management. Stefan Larsson, directorul executiv al PVH Corp. (compania-mamă a Hilfiger), a adăugat: „Tommy Hilfiger accesează lumile sportului și culturii în moduri reale, relevante și inspiraționale. Travis Kelce reprezintă o nouă generație de sportivi care modelează cultura mult dincolo de teren, făcându-l un partener excelent pentru brand.”

Un vis din clasa a zecea

Dar cum a ajuns, pe bune, la această colaborare? Se pare că legătura lui Kelce cu brandul este una veche și personală. Sportivul a mărturisit că admirația sa pentru Hilfiger a început încă din adolescență.

„Am admirat de mult timp Tommy Hilfiger ca pe un brand american iconic”, a spus Kelce. „Încă din clasa a zecea, când o rugam pe mama să-mi cumpere jachete Sailing Gear, am fost atras de stilul încrezător al brandului și de ADN-ul său roșu, alb și albastru. Să lucrez cu Tommy și să aduc propria mea notă pieselor atemporale, într-un mod care se simte original pentru ziua de azi, este un vis devenit realitate.”

Ce urmează concret pentru Kelce și Hilfiger

Colaborarea va continua până în campania de primăvară din 2027 și va include o colecție de design care reinterpretează piese iconice Tommy. Kelce va purta, si, hainele brandului la faimoasele sale apariții „tunnel walk” în sezoanele 2026 și 2027. V-ați fi gândit vreodată că drumul spre vestiar poate deveni un podium de modă?

Potrivit lui Hilfiger, Kelce va fi piesa centrală a campaniei publicitare din toamna anului 2026. „Îl invităm în lumea noastră de lifestyle casual, așa cum am făcut cu Patrick Schwarzenegger și Lionel Richie în campania de primăvară. De data aceasta, Travis intră pe scena din New York prin lentila mea, unde va avea întâlniri neașteptate cu o mulțime de oameni diferiți și interesanți și apariții surpriză.”

Designerul a subliniat că această mișcare se încadrează perfect în strategia sa F.A.M.E.S. (un concept care îmbină modă, artă, muzică, divertisment și sport). „Acesta este «S» de la sport. Pentru o vedetă sportivă, nu se poate mai bine de atât”, a spus Hilfiger.

În spatele cortinei creative

Și se pare că sportivul nu este doar o imagine, ci se implică activ în procesul creativ. Hilfiger a dezvăluit că Travis a vizitat deja arhivele brandului pentru a se conecta cu moștenirea acestuia. „Este plin de magie. Aduce energie. Are o mulțime de idei. Are o perspectivă grozavă, și asta se traduce prin transpunerea gustului și stilului său de viață în piesele noastre iconice”, a explicat designerul.

Colecția capsulă, care va fi lansată pentru un singur sezon, va fi formată în principal din articole sportswear, dar va include și câteva piese vestimentare mai elegante, cu mărimi de la XS la XXL. „Va reveni mereu la autenticitate, iar el vrea să creeze piese pe care le-ar purta cu adevărat”, a mai spus Hilfiger.

O lovitură de imagine perfectă.

A semna un contract cu un star de calibrul lui Kelce, a cărui popularitate a explodat și datorită relației cu Taylor Swift, nu a fost deloc simplu. „Știi, când ai de-a face cu aceste iconuri, nu este niciodată ușor. Pentru că au agenți, au manageri, au alte persoane care le oferă contracte. Am privit-o ca pe o victorie”, a recunoscut Hilfiger.