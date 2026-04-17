Margot Robbie a fost fotografiată recent într-o ținută complet neașteptată pentru o zi de vară în Saint-Tropez. Actrița a sosit cu barca la celebrul Club 55 purtând o geacă de piele, un pulover tricotat și blugi largi, o alegere vestimentară care sfidează orice tendință boho-chic specifică sezonului cald.

O apariție neașteptată în Saint-Tropez

În loc de o rochie croșetată și o geantă coș, în stilul boem consacrat de Jane Birkin, apariția lui Margot Robbie a fost cu totul alta. Să tragem aer în piept: o pălărie bucket din denim, un pulover tricotat cu decolteu în V, blugi largi și mocasini din piele întoarsă. Iar asta nu e tot. Pe un umăr purta o geantă mică de la Chanel, în timp ce pe celălalt avea o geantă tote uriașă și o geacă de piele supradimensionată.

arăta de parcă se îndrepta spre un concert Oasis în toiul iernii.

Recomandari Margot Robbie și operația estetică la modă care poate duce la îmbătrânire prematură

Tendințele de vară, complet ignorate

În fiecare an, odată cu venirea verii, revin în prim-plan titlurile despre renașterea stilului „boho chic”. Fenomenul este alimentat, nu de puține ori, de ținutele fotografiate la festivalul Coachella (un eveniment muzical desfășurat în deșertul Colorado), unde temperaturile de weekendul trecut au depășit 32 de grade Celsius. Acolo vedem constant topuri din macrame, pantaloni evazați cu talie joasă și coronițe de flori, piese sinonime cu orice adunare estivală de masă încă de la Woodstock 1969.

Dar se pare că nu toată lumea respectă regulile.

Moda dincolo de prognoza meteo

Apariția actriței este, poate, dovada că există mai mult de o singură modalitate de a te îmbrăca pentru vară. Până la urmă, de ce ar trebui să ne conformăm ciclului tendințelor sau climei? E drept că la prima vedere pare ciudat, dar stilul personal ar trebui să primeze.

Recomandari Margot Robbie renunta la Chanel pentru un look boho-chic surprinzator

Și slavă Domnului. Nu cred în a te îmbrăca pentru prognoza meteo, ci doar în a avea tăria interioară de a o ignora. Mă bucur să am dovezi că Margo Robbie simte la fel. Poate că aceasta este o lecție despre cum să nu te lași constrâns de așteptări, nici măcar de cele meteorologice.