Pamela Anderson, la 58 de ani, a apărut mai proaspătă ca niciodată în noi fotografii de portret postate sâmbătă pe contul său de Instagram. Fosta vedetă din Baywatch a participat la o ședință foto plină de stil pentru brandul american de modă Aerie, unde și-a etalat zâmbetul larg, fața fără machiaj și o coamă blondă impresionantă.

Un nou look, aceeași atitudine

Părul ei este vedeta. Recent tunsă într-un bob franțuzesc elegant, coafura actriței arată incredibil de deasă și sănătoasă, încadrându-i perfect chipul. În caruselul de poze, fosta soție a rockerului Tommy Lee pare să aibă părul uscat cu foehnul, fără prea multă coafare, iar vârfurile sunt tunse drept. Acest stil este recunoscut pentru faptul că accentuează textura părului, făcându-l să pară bogat și plin de viață. Părul Pamelei a avut un volum serios și s-a mișcat elegant în timp ce aceasta a pozat pentru noile fotografii.

De la părul de sirenă la bobul roșcat

Iar parcursul ei stilistic este surprinzator. Vedeta din „The Last Showgirl” este celebră pentru părul ei lung, blond, ca de sirenă, mai ales în anii ’90, când a devenit faimoasă cu rolul C.J. Parker din Baywatch.

Numai că, stai puțin, lucrurile s-au mai schimbat. În 2025, actrița a apărut la un eveniment în New York și a pășit pe covorul roșu îmbrăcată lejer, cu un top cu mânecă lungă, pantaloni largi asortați și un bob tuns drept până la bărbie, acoperit de o pălărie tip bucket. Deși pălăria ascundea la vremea respectivă o mare parte din păr (o mișcare de stil specifică ei), lungimea mai scurtă era evidentă și îi încadra frumos fața. Câteva luni mai târziu, Pamela a șocat din nou lumea când și-a vopsit părul într-o nuanță vibrantă de roșu, etalându-și șuvițele aprinse la Săptămâna Modei de la Paris, într-o rochie elegantă de satin ivoriu.

„Voi contesta frumusețea”

Dincolo de coafură, decizia ei de a renunța la machiaj a stârnit valuri. În 2023, Pamela a renunțat la look-ul ei machiat intens și a rămas fidelă acestei decizii de atunci. Dar ce a stat, pe bune, în spatele acestei schimbări radicale de imagine? Întrebată despre asta, vedeta a glumit spunând că „provoacă” industria frumuseții prin atitudinea ei fără machiaj.

„Sunt mult mai confortabilă în propria piele, dar sunt și într-o industrie care se concentrează cu adevărat pe frumusețe. Și m-am gândit: «Voi contesta frumusețea»”, a explicat ea la emisiunea Today. „Cred că a ne provoca pe noi înșine este ceea ce ne menține tineri și frumoși. Și cred, cu adevărat, sincer, că frumusețea vine din interior și că nu trebuie să joci acest joc.”

O declarație puternică.

Actrița, mamă a doi fii, Brandon și Dylan, nu doar că vorbește despre acceptare, ci o și demonstrează cu fiecare apariție publică, transformând un simplu look natural într-un manifest.