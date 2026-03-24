Un make-up artist a cheltuit 300 de dolari pe eBay pentru a dezlega unul dintre cele mai mari mistere beauty ale anilor ’90. Este vorba despre combinația exactă de produse folosite de Pamela Anderson pentru buzele sale frosted, un look care a definit o întreagă generație și care, până acum, a rămas un secret bine păzit.

Misterul unui look iconic

În anii ’90 și la începutul anilor 2000, Pamela Anderson era un etalon absolut. De la părul său blond specific perioadei „Baywatch” și până la sprâncenele subțiri, totul era copiat. Însă piesa de rezistență era rujul roz, perlat, cu un contur perfect definit. Fără social media și fără armata de stiliști pe care o au vedetele astăzi, produsele din spatele acestui look au rămas o enigmă.

Multe femei au dat iama în farmacii și parfumerii încercând să găsească alternative similare, dar combinația originală a rămas necunoscută.

Ancheta de 300 de dolari

Ei bine, misterul a fost elucidat de Erin Parsons, make-up artist și colecționară de cosmetice vintage. Dar stai puțin, cum a aflat? Căutarea ei a început după ce a dat peste un articol de ziar din 2002 care detalia rujurile preferate ale celebrităților, printre care se numărau Halle Berry, Jennifer Lopez și Julia Roberts. Folosind ca sursă un site web numit thelipstickpage.com (acum inactiv, dar o adevărată arhivă a preferințelor vedetelor), jurnalista de la acea vreme scria că produsele preferate ale Pamelei Anderson erau creionul de buze Lancôme în nuanța Amandelle (un maro intens), rujul Lancôme în nuanța Naif (un roz-balet perlat) și rujul-gloss Clinique Honey Gloss (un roz-piersică sidefat).

Numai că toate aceste produse nu se mai fabrică de ani buni. Așa că Parsons a făcut ce ar face orice detectiv beauty dedicat: le-a vânat pe eBay și a plătit 300 de dolari pentru a le avea.

Alternativele moderne, la prețuri accesibile

După ce a testat produsele originale și a recreat look-ul exact, Erin Parsons a pornit în căutarea unor înlocuitori moderni, disponibili oricui. Și nu a fost deloc ușor. „40 de rujuri frosted și o lună mai târziu, am găsit alternativele,” a spus Parsons într-un video.

Iar pentru a găsi un înlocuitor pentru creionul Lancôme Amandelle, efortul a fost și mai mare. „Trebuie să fi încercat 100 de creioane de buze maro,” explică Parsons. Produsul pe care l-a ales în final este creionul de buze Anastasia Beverly Hills în nuanța Chai, un creion maro-scorțișoară care este „puțin mai cald”, dar care „cu siguranță se apropie cel mai mult.”

Din cele 40 de rujuri testate, L’Oréal Paris Colour Riche Satin Lipstick în nuanța Mauved s-a dovedit a fi cel mai apropiat de originalul Lancôme Naif. „Personal, îmi place această formulă mult mai mult decât cea de la Lancôme, deoarece este mult mai lucioasă,” adaugă ea. „Acesta are puțin mai mult argintiu în interior în ceea ce privește efectul frosted.”

Ca strat final, cea mai bună alternativă pentru Clinique Honey Gloss a fost rujul CoverGirl Continuous Color în nuanța Sugar Almond, un produs care în Statele Unite costă doar 6 dolari.

De ce arată mai bine acum?

V-ați gândit vreodată de ce unele trenduri vechi par să arate mai bine când revin la modă? Pe bune, în cazul de față există o explicație tehnică. Formulele rujurilor de astăzi sunt mult superioare celor din anii 2000. Alunecă mai ușor pe buze, au un finisaj mai lucios și nu conțin atât de mult pigment alb la bază. Asta înseamnă că nuanțele perlate arată mai puțin calcaroase și au o dimensiune mult mai frumoasă decât pe vremea când Pamela își căuta rujul Clinique prin geantă.

Iubitorii de frumusețe par să fi îmbrățișat din nou acest trend, dacă ne uităm la lansările recente de la MAC (Dazzlelip Crayons) sau KJH.Brand (Prism Lite Lip Crayon). Trendul e confirmat chiar de cea care a readus la viață look-ul Pamelei. „Putem spune cu siguranță că buzele frosted s-au întors,” declară Parsons în postarea sa.