După o bătălie juridică ce a durat doi ani, Noelia Castillo, o tânără de 25 de ani, a optat joi, 26 martie 2026, pentru o moarte asistată. Decizia ei a venit pe fondul unei suferințe pe care nu o mai putea îndura, după ce un eveniment tragic din 2022 a lăsat-o imobilizată într-un scaun cu rotile. Până în ultima clipă, familia ei a sperat la o răzgândire.

Ultima încercare a mamei

Cu doar câteva ore înainte ca procedura să aibă loc la Barcelona, mama fetei, Yolanda Ramos, a avut o intervenție emoționantă la postul de televiziune spaniol Antena 3. Știind că fiica ei se uita din spital, i-a transmis un mesaj plin de durere, dar și de susținere necondiționată. Mai mult, i-a amintit de un e-mail în care îi oferea ajutor financiar, o locuință, educație și asistență psihologică, într-o ultimă încercare disperată de a o face să-și reconsidere decizia.

„Ultimele mele cuvinte, în caz că… în caz că tu vrei, Noelia, pentru că știu că mă vezi. Pot face încă ceva pentru tine, pentru ca decizia să vină de la tine. Dacă vine de la tine, fără ca cineva să-ți ia această eutanasie, dar dacă vine de la tine și vrei să faci asta, eu sunt aici cu tine, la fel cum voi fi și la rău, la fel cum voi fi și la bine”, a afirmat Yolanda Ramos.

Coșmarul care a dus la decizia finală

Tragedia Noeliei a început în 2022, când a fost abuzată sexual de fostul ei iubit și de alți trei bărbați. Traumatizată de agresiune, tânăra a încercat să se sinucidă. S-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc.

A supraviețuit impactului. Numai că viața ei s-a schimbat pentru totdeauna, fiind imobilizată într-un scaun cu rotile. De aici a pornit lupta ei pentru dreptul de a-și încheia suferința.

„Vreau să plec acum și să nu mai sufăr”

Noelia a fost foarte clară în privința motivelor sale, explicând într-un ultim interviu televizat că durerea a devenit pur și simplu prea mare. V-ați gândit vreodată cum e să trăiești așa? Până la urmă, decizia i-a aparținut în totalitate, chiar dacă apropiații nu au fost de acord.

„Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct. Nimeni din familia mea nu este în favoarea eutanasierii. Dar ce se întâmplă cu toată durerea pe care am suferit-o în toți acești ani?”, a spus Noelia.

Și-a dorit intimitate absolută în timpul procedurii, cerând să fie singură. A refuzat chiar și prezența mamei sale, deși știa cât de mult înseamnă asta pentru ea. „Mama mi-a spus că, din moment ce ea a fost prima care mi-a văzut ochii deschiși, a vrut să fie ultima care i-a văzut închiși; dar asta nu va fi posibil.”, a mărturisit tânăra.

O decizie fermă.

Părinți devastați și o ultimă luptă juridică

Iar tatăl Noeliei a încercat o ultimă manevră legală. A depus un recurs care, însă, a fost respins cu doar câteva ore înainte ca fiica sa să primească sedarea, chiar în spitalul unde își petrecea majoritatea timpului.

După deces, familia a transmis, prin intermediul avocatului, un mesaj scurt. Acesta a confirmat că „părinții sunt devastați” și doresc să își trăiască doliul departe de ochii publicului, cerând respect și intimitate în aceste momente extrem de dificile.