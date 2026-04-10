Pamela Anderson, actrița care a redefinit anii ’90, se lansează în designul de mobilier. Noua sa linie, creată împreună cu studioul Olive Ateliers din Los Angeles, se numește „The Sentimentalist” și cuprinde 40 de piese. Colecția este o reflexie a personalității sale, un amestec de romantism și nostalgie, după cum ea însăși mărturisește: „Din păcate, sunt foarte sentimentală.”

Actrița a povestit o anecdotă recentă care îi surprinde perfect atașamentul față de obiectele cu încărcătură emoțională. „Zilele trecute am avut o scurgere la acoperiș. Așa că am urcat acolo, m-am uitat în pod și am găsit toate lăzile astea cu haine de bebeluș. Am scos toate hainele, le-am spălat și am pus laolaltă toate ținutele mici. Și le-am tot trimis copiilor poze cu hainele lor de bebeluși. Ei au reacționat gen, Mamă.”

„Întotdeauna am fost o decoratoare”

Pasiunea pentru design interior nu este ceva nou pentru Pamela. „Întotdeauna am fost o decoratoare,” afirmă ea. „Iar copiii mei au crescut printre denim alb, o mulțime de flori și mult rachită, în timp ce se dădeau cu skateboardul, făceau surf – practic, niște băieți sălbatici crescuți de lupi.”

Stilul ei de viață relaxat se reflectă direct în piesele create, majoritatea din rachită. Colecția include chiar și pătuțuri pentru câini, în onoarea animalelor sale de companie (Lucky, Lola și Zou Bisou Bisou). „Casa mea a fost întotdeauna foarte importantă pentru mine, un loc unde am putut crea un spațiu sigur pentru copiii mei, câini și familie. Și am avut mereu un stil de viață de plajă, așa că nu-mi place ca lucrurile să fie prea prețioase. Vreau să trăiesc cu adevărat în lucruri și pe ele, să ies din ocean și să sar pe canapea, să-mi pun picioarele sus.”

O colaborare bazată pe gusturi comune

Parteneriatul cu Olive Ateliers a venit natural. Fondatorii studioului, Kendall Knox, Ben Knox și Laura Sotelo, au devenit „înamorați” de Anderson după ce aceasta le-a vizitat showroom-ul în 2023. Kendall Knox povestește că legătura a fost instantanee: „Aveam o sensibilitate comună a gustului. Și împărtășeam modul în care ne place să stilizăm și lucrurile pe care ne place să le păstrăm și de ce le păstrăm, cu o dragoste pentru amintiri și altele asemenea.”

Iar procesul de creație a fost unul firesc. „Așa că ne-am așezat și ne-am gândit cu adevărat la ritualurile ei, la cum trăiește, la tipurile de obiecte pe care le-a păstrat în casa ei. Multe dintre lucrurile pe care le deținea bunica ei încă le are. Este un ratan care s-a uzat și s-a înmuiat și o masă de picnic din lemn de tec care s-a deteriorat în timp. Și am zis, perfect. Nu a existat niciun truc ciudat. Pur și simplu a avut sens pentru amândoi.”

Evenimentul de lansare a reflectat perfect această atmosferă, cu o trupă de jazz live și o podea acoperită cu pământ, pentru o notă de autenticitate.

De la Malibu la Vancouver Island

Inspirația pentru cele 40 de piese vine din locurile care i-au marcat viața: anii petrecuți în Malibu și în sudul Franței, dar mai ales din orășelul ei natal, Ladysmith de pe Vancouver Island. Acolo locuiește acum, pe o proprietate moștenită de la bunica sa, un loc pe care îl renovează constant. „Nu se termină niciodată!”, spune ea râzând.

V-ați fi imaginat-o pe C.J. Parker din Baywatch plantând sfeclă și ridichi? Ei bine, reședința ei este faimoasă pentru grădina sa, subiectul emisiunii HGTV „Pamela’s Garden of Eden”. Recent, a plantat cartofi, ridichi, sfeclă și sparanghel pentru noul sezon.

Renașterea unei cariere

Lansarea colecției de mobilier vine într-o perioadă de renaștere profesională pentru actriță, care a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru rolul din „The Last Showgirl”. Ea recunoaște că actoria a fost mereu o formă de auto-protecție. „Mă uit înapoi și, retrospectiv, pot vedea ce făceam în acel moment. Am avut întotdeauna o imaginație bogată. Și simt că a fost aproape ca un mecanism de protecție. Așa că e amuzant că fac asta pentru a-mi câștiga existența și că e cariera mea, pentru că o fac de când eram mică.”

Dar, până la urmă, totul se leagă de o filosofie de viață pe care o împărtășește cu generozitate. „Sunt o romantică,” spune ea. „Dar, culmea, aceasta este cea mai romantică perioadă din viața mea. Este vorba doar de a avea o relație cu tine însuți și de a te face fericit. Și asta e cheia la tot. Ar fi trebuit să învăț asta mai devreme!”

O lecție de viață, nu alta.

Filosofia ei este simplă și puternică: „Dacă transformi unele dintre lucrurile nebunești care s-au întâmplat în viața ta în îngrășământ, poți planta o grădină nouă sau poți picta un tablou nou. Pictează-ți viața așa cum vrei tu să fie.”