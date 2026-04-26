Kate Middleton, Prințesa de Wales, a apărut sâmbătă la Westminster Abbey pentru comemorarea Zilei ANZAC într-o ținută care a atras imediat atenția. Ea a debutat o nouă rochie-pardesiu bleumarin, o creație sculptată semnată Sarah Burton pentru Alexander McQueen, care a amintit instantaneu de un look emblematic purtat de Prințesa Diana în 1995.

O apariție sculptată

Piesa vestimentară purtată de Kate, în vârstă de 44 de ani, se remarcă prin revere albe îndrăznețe, o croială petrecută și umeri structurați, de tip „boxy”. Designerul este același care i-a creat și rochia de mireasă. Accesoriile au fost perfect coordonate. Soția Prințului William a adăugat o nouă pălărie bespoke de tip „percher” de la Jane Taylor, alături de pantofi bleumarin de la Gianvito Rossi. Geanta sa a fost modelul „Nano Montreal Bag in Navy” de la Demellier, iar tușa finală a fost dată de un colier cu pandantiv din tanzanit și diamante de la G.Collins & Sons și de cerceii cu dublu ciorchine de safire și diamante care i-au aparținut Prințesei Diana.

Omagiu adus Prințesei Diana

Iar cerceii moșteniți nu au fost singurul mod în care Kate i-a adus un omagiu regretatei sale soacre. Întreaga sa ținută pare să se fi inspirat din stilul Prințesei Diana. În 1995, mama Prințului William a participat la un eveniment în Germania pentru a prezenta noile culori ale Regimentului Light Dragoon Guards. Atunci, ea a purtat un costum bleumarin cu fustă și revere albe, care arăta aproape identic cu piesa Alexander McQueen aleasă acum de Kate. Adaptându-și look-ul la tendințele acelor ani, Diana a adăugat o pălărie cu boruri largi și o curea albă.

Asemănarea este izbitoare.

Diferența stă în detalii

Dar ce anume a modernizat look-ul? V-ați fi gândit că e vorba de coafură? Principala diferență între cele două apariții a fost modul în care Kate a actualizat ținuta prin coafură. Prințesa și-a purtat părul șaten în bucle lejere, stil „mermaid waves”. Secțiunile din față au fost prinse la spate pentru a crea un efect alungit și pentru a se asigura că pălăria nu încarcă vizual întregul ansamblu. În anii ’90, în schimb, tunsorile mai scurte, precum cea a Prințesei Diana, erau la modă.

Un alt tribut regal recent

E drept că Prințesa de Wales este cunoscută pentru stilul său individual, dar nu se sfiește să aducă omagii doamnelor din familia regală care au precedat-o. Pe 21 aprilie, ea s-a alăturat membrilor seniori ai familiei la o recepție la Palatul Buckingham pentru a sărbători cea de-a 100-a aniversare a nașterii Reginei Elisabeta a II-a. Atunci, Kate a asortat la rochia sa lila de la Emilia Wickstead două piese de bijuterii din colecția regretatei regine – cerceii Bahrain Pearl Drop (un cadou de nuntă din 1947) și colierul său de perle cu trei șiraguri.

