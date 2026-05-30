Olivia Rodrigo a rupt tăcerea legată de rochia de tip „babydoll” pe care a purtat-o recent pe scenă. Artista de 23 de ani s-a trezit în mijlocul unui scandal imens, fiind acuzată destul de dur că adoptă o falsă inocență.

Știi momentul ăla când te îmbraci cu ceva în care te simți bine, dar societatea decide că mesajul tău e cu totul altul? Fix prin asta trece acum tânăra cântăreață. Povestea ei ne amintește cât de obositor este să fii femeie și să fii judecată constant prin filtrul privirii masculine.

Un val de critici neașteptate

Să ne amintim puțin cum a început totul. La începutul lunii, Olivia a apărut pe scenă purtând o rochiță scurtă, aparent copilăroasă. Reacțiile au fost complet disproporționate.

Pe rețelele sociale, unii au mers atât de departe încât au acuzat-o că promovează „pedo-core” sau că se infantilizează intenționat pentru a atrage atenția bărbaților.

Așa cum semnalează Marieclaire într-o analiză publicată recent, artista a ales podcastul Popcast de la The New York Times pentru a-și spune partea de adevăr, recunoscând că toată controversa a lăsat-o profund supărată.

„Ceea ce este cu adevărat deranjant este că simt că am purtat ținute care sunt poate revelatoare pe scenă. Am fost pe scenă într-un sutien strălucitor și pantaloni scurți, ceea ce este dreptul meu… Și asta nu a fost «inadecvat», dar eu complet acoperită într-o rochie pe care oamenii au considerat-o copilăroasă a fost inadecvat.” – Olivia Rodrigo, Cântăreață

Inspirația din spatele ținutei

Și are mare dreptate, ? O femeie își poate expune corpul fără prea multe critici, atâta timp cât acea expunere se încadrează în convențiile acceptate ale sexualității adulte. Dar lucrurile o iau razna dacă o femeie invocă elemente ale copilăriei în moduri care nu sunt explicit sexuale.

„Este doar această retorică cu care suntem hrănite ca fețe de când suntem atât de mici, care este: «Nu purta asta pentru că atunci un bărbat îți va sexualiza corpul și este vina ta». Arată doar cum normalizăm cu adevărat pedofilia în cultura noastră.” – Olivia Rodrigo, Cântăreață

Iar ironia situației este că artista nici măcar nu încerca să fie atrăgătoare pentru publicul masculin. Ea a explicat că s-a gândit la Kathleen Hanna și Courtney Love. Aceste femei au folosit estetica copilăriei în anii ’90, în plină mișcare riot grrrl, tocmai pentru a contesta dorința masculină, nu pentru a o invita.

Purtând agrafe de păr și șosete până la genunchi, ele voiau să distrugă ideile preconcepute despre cum arată o femeie puternică.

Dezbaterea din jurul acestei rochii nu se va stinge probabil prea curând în mediul online.