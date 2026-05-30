Ducele căzut în dizgrație, Andrew Mountbatten-Windsor, a predat cheile proprietății Royal Lodge din Windsor în februarie 2026, punând capăt unuia dintre cele mai neobișnuite aranjamente de locuit. Timp de ani buni, el a împărțit imensul conac de 30 de camere cu fosta sa soție, Sarah Ferguson.

Te-ai întrebat vreodată dacă poți rămâne cu adevărat prietenă, ba chiar colegă de casă, cu fostul partener după o despărțire? Povestea lor ne arată că până și cel mai mediatizat „divorț fericit” are limitele lui, mai ales când alegerile unuia ajung să amenințe liniștea și imaginea celuilalt.

Adevărul din spatele ușilor închise

Cei doi s-au despărțit oficial în 1992 și au divorțat în 1996. Și totuși, în 2008, el a invitat-o să locuiască din nou împreună sub același acoperiș, unde a rămas până la predarea recentă a contractului de închiriere.

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, realitatea zilnică era mult mai rece decât imaginea publică pe care o afișau. Autorul Andrew Lownie (care a documentat pe larg situația în cartea Entitled: The Rise and Fall of the House of York) a explicat că, deși împărțeau aceeași adresă, interacțiunile lor erau minime.

„Sarah avea propriul set de apartamente la capătul opus al casei și, deși se întâlneau și vorbeau la telefon, nu exista prea mult contact. A existat mereu această idee destul de cinică potrivit căreia el era cartea ei de vizită pentru afaceri și pentru a vedea membri ai familiei regale.” – Andrew Lownie, autor regal

Cum funcționa de fapt compromisul

Să fim serioase, o casă cu 30 de camere îți permite să eviți pe cineva destul de ușor dacă îți dorești asta. Fosta ducesă a fost mereu destul de rezervată când venea vorba de acest aranjament, declarând la un moment dat pentru The Telegraph că ar fi „încrezut” din partea ei să numească proprietatea acasă.

Într-un interviu pentru USA Today, ea încerca totuși să păstreze aparențele unei familii perfect funcționale.

„Andrew și cu mine suntem cel mai fericit cuplu divorțat din lume, neasteptat, Locuim în aceeași casă, dar, este o casă mare, așa că este în regulă. Dar este foarte bine că noi credem în compromis, comunicare și compasiune. Și în familie.” – Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York

Dar lucrurile s-au schimbat radical. După ce Andrew a renunțat la casă și s-a mutat într-o fermă renovată de pe domeniul fratelui său, Regele Charles al III-lea, legătura lor pare să se fi rupt. Lownie sugerează că Sarah simte acum că fostul soț a devenit „toxic” și că asocierea cu el i-ar putea distruge oportunitățile de imagine, așa că a decis să meargă pe propriul drum.

Ce urmează pentru cei doi

Distanța a devenit acum oficială.

Iar viitorul pare să îi ducă pe continente complet diferite. În timp ce Andrew se află momentan la Sandringham, se anticipează o mutare a lui în Orientul Mijlociu, în timp ce Sarah ar putea alege Elveția. Momentan, fosta ducesă a fost deja văzută în aprilie în Austria, relaxându-se la un centru de wellness din Altaussee, unde un apartament costă 2.000 de lire pe noapte. Decizia finală privind rezidența lor permanentă nu a fost încă anunțată public, dar echipa ei de comunicare a oprit orice declarație publică de susținere la adresa fostului soț.