Te-ai enervat vreodată atât de tare încât să uiți complet de bunele maniere? Ei bine, află că până și membrii familiei regale britanice au astfel de momente. Deși îi vedem mereu impecabili, cu zâmbete studiate și o atitudine perfectă, realitatea din spatele camerelor este uneori plină de nervi și cuvinte grele. O întâmplare celebră cu Prințesa Anne tocmai a fost scoasă la lumină, iar detaliile sunt de-a dreptul savuroase.

De ce ne interesează pe noi asta? Sincer, pentru că ne ia o presiune uriașă de pe umeri. Când vezi că până și o prințesă înjură printre dinți când lucrurile merg prost, parcă nu te mai simți atât de vinovată când îți pierzi răbdarea în trafic sau când copilul varsă sucul pe covorul proaspăt spălat. E o dovadă clară că perfecțiunea nu există nici măcar la palat.

Ziua în care prințesa a răbufnit

Totul a început pe 1 mai 1982. Prințesa Anne, pasionată de echitație, concura la Badminton Horse Trials. Avea 31 de ani atunci și, din păcate, a căzut de pe calul ei, Stevie B, la o săritură în timpul probei de cross-country. Frustrată la ieșirea din apă, a dat nas în nas cu fotografii care îi documentau ghinionul.

Recomandări Fotografiile rare cu Prințesa Anne la 14 ani. Detaliul care a surprins pe toată lumea

Presa vremii a scris că le-ar fi spus să „naff off” (o expresie britanică mai blândă pentru a trimite pe cineva la plimbare). Numai că lucrurile stau puțin diferit.

Decenii mai târziu, într-un documentar difuzat de Hellomagazine, fotografii regali au recunoscut că expresia a fost cosmetizată pentru publicul larg.

„Este fotografia naff off, când și-a pierdut cumpătul și mi-a spus să naff off, iar asta a creat o furtună.” – Steve Woods, fotograf

Și totuși, colegul său a venit cu completarea care a schimbat complet povestea, explicând ce s-a auzit de fapt pe teren.

„Adevărul este că am inventat cuvântul naff pentru a acoperi un alt cuvânt.” – Ashley Walton, fotograf

Iar Steve Woods a confirmat imediat, recunoscând că au existat o mulțime de alte cuvinte explicite în acea conversație tensionată.

Recomandări Actrița Anastasia Andrushkevich, cu o rochie inspirată de Prințesa Diana, la Cannes 2026.

Regina și racheta de tenis

Dacă te gândești că Anne este singura din familie cu un temperament vulcanic, Fratele ei, Regele Charles, a fost surprins de camere înjurând din cauza unui stilou care curgea, la doar câteva zile după urcarea pe tron în 2022. La Castelul Hillsborough din Irlanda de Nord, cerneala i-a pătat mâinile, iar reacția a fost pe măsură.

„O, Doamne, urăsc asta! Nu pot suporta chestia asta nenorocită. De ce fac asta de fiecare dată împuțită?” – Regele Charles, monarh britanic

Ba chiar și regretata Regină Elisabeta a II-a a avut momentele ei de furie acută. În 1954, în timpul unui turneu în Australia, Prințul Philip a ieșit în grabă dintr-o cabană, în timp ce soția sa arunca o rachetă de tenis și pantofi spre el. Scena este relatată de Robert Jobson în cartea The Windsor Legacy.

Când a observat o echipă de filmare în apropiere, Regina și-a adus rapid soțul înapoi înăuntru. Apoi a ieșit zâmbind, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, cu o replică absolut genială.

„Scuze pentru micul interludiu. Se întâmplă în orice căsnicie. Acum, ce ați dori să fac?” – Regina Elisabeta a II-a, monarh britanic

Până la urmă, dincolo de titluri și coroane, vorbim despre oameni absolut normali cu reacții umane.