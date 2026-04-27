Iconicul brand britanic Burberry lasă deoparte umbrelele și se pregătește de plajă. Luni a fost lansată o colecție-capsulă de costume de baie în colaborare cu brandul specializat Hunza G. Parteneriatul aduce laolaltă siluetele ultra-elastice Hunza G și paleta de culori specifică Burberry, fiind disponibil pe site-urile ambelor mărci și în magazinele selectate.

De la ploaie la soare, o potrivire naturală

La prima vedere, o colaborare între brandul asociat cu trenciuri și vremea britanică și un specialist în costume de baie poate părea neașteptată. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Jonathan Kiman, directorul de marketing al Burberry, explică viziunea din spate. „Burberry are o istorie îndelungată în a îmbrățișa toate elementele – nu doar vremea imprevizibilă. Ca branduri britanice modelate de relația noastră cu natura, această colaborare reunește două case cu identități distincte și un spirit comun al inovației și măiestriei.”

Iar ideea a pornit, se pare, dintr-o simplă „conversație între prieteni”, după cum a declarat Krishna Nikhil, CEO-ul Hunza G. Acesta a adăugat: „Burberry înseamnă vreme, iar Hunza G înseamnă soare. Obsesia noastră comună pentru țesături, măiestrie și elemente este ceea ce face ca acest parteneriat să funcționeze.”

Pentru Hunza G, parteneriatul reprezintă o recunoaștere importantă. „Să devii primul brand de costume de baie care colaborează cu o casă de lux validează ceea ce am construit în ultimii 40 de ani. Faptul că este vorba de Burberry a făcut totul și mai special”, a mai spus Nikhil.

Ce aduce nou colecția

Dar cum arată, pe bune, această colaborare? Colecția folosește cele mai populare forme ale Hunza G, realizate din materialul lor patentat, Original Crinkle. Peste acestea s-a aplicat amprenta Burberry. Imprimeul în carouri apare pe marginile costumelor de baie, pe bikini și pe o fustă de baie multifuncțională ce poate fi purtată și ca top.

Paleta de culori este una specifică Burberry: negru, alb, „metallic cocoa” și roșu. Și, ca un detaliu șic, fiecare piesă vine la pachet cu un elastic de păr (scrunchie) asortat.

Krishna Nikhil a detaliat procesul creativ: „Am vrut să ne adresăm unei game largi de clienți. Mărimea noastră unică a asigurat acest lucru. De acolo, am lucrat cu Burberry pentru a adapta culorile lor la costumele noastre de baie. Suntem obsedați de culoare, asigurându-ne că fiecare nuanță funcționează pe diferite tonuri de piele. În final, a fost vorba despre aplicarea carourilor Burberry într-un mod elegant, atemporal.”

Un căluț de mare pe post de cavaler

Pentru a marca lansarea, Burberry a creat un logo special. Celebrul cavaler a fost reimaginat ca un aventurier subacvatic, luând forma unui căluț de mare. Acesta poartă un scut cu litera „B” și un steag cu inscripția Hunza G, un simbol care apare și pe etichetele aplicate pe pungile de bumbac ale produselor.

Vedete în campania de promovare

Imaginea colecției este actrița Simone Ashley, cunoscută din serialul „Bridgerton”, alături de modelul Alva Claire. Campania a fost fotografiată pe plajă de Ryan McGinley, care a realizat și campania de vară a casei Burberry. Georgiana Huddart, cofondatoare și director de creație la Hunza G, a subliniat că brandul său „a fost întotdeauna despre a face femeile să se simtă cât mai încrezătoare”. Unirea acestei abordări „cu moștenirea Burberry a părut naturală, pentru a crea ceva special care să pară lipsit de efort. Acesta a fost întotdeauna scopul.”

Până la urmă, ambele mărci au încredere în succesul proiectului. Jonathan Kiman de la Burberry a recunoscut că, deși colaborarea poate părea neașteptată, „există o sinergie naturală între cele două branduri. Avem o bază de clienți largă și eclectică și abia aștept să văd cum vor răspunde.” În replică, Krishna Nikhil a punctat că platforma globală a partenerilor va aduce un plus de vizibilitate: „clienții ambelor branduri au mai multe în comun decât diferențe, dar platforma globală a Burberry va introduce cu siguranță Hunza G unor noi audiențe.”