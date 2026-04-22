Un nou ingredient revoluționar, exozomul, face valuri în industria de beauty, fiind până acum rezervat tratamentelor scumpe de clinică sau serurilor de lux. The Inkey List schimbă însă regulile jocului cu un nou ser ce conține 3 milioane de exozomi derivați din plante, la un preț de doar 20 de lire, promițând luminozitate, fermitate și hidratare în doar 14 zile.

Ce sunt, de fapt, exozomii?

V-ați gândit vreodată cum ar fi dacă celulele pielii ar putea fi convinse să se comporte ca în tinerețe? Ei bine, cam asta fac exozomii. Sunt particule minuscule eliberate de celule, care transportă proteine, lipide și informații genetice. Aceștia acționează ca niște mesageri, transmițând semnale și stimulând celulele din jur să se repare și să se întinerească.

îi conving să se comporte ca unele mai tinere. Exozomii pot fi extrași din plante, animale sau chiar de la oameni și sunt din ce în ce mai populari în medicina regenerativă. În clinicile de estetică, sunt folosiți în seruri concentrate aplicate după proceduri cu laser sau micro-needling pentru a stimula producția de colagen și a accelera vindecarea.

Inovație la preț de buget

Până de curând, produsele de îngrijire pentru acasă care conțineau exozomi veneau cu prețuri exorbitante. De exemplu, serul facial exo-metic de la Dr. Barbara Sturm costă nu mai puțin de 430 de lire pentru 30 ml. Iar lansarea unei formule de 20 de lire de la The Inkey List a stârnit, clar, un interes uriaș.

Am testat noul ser timp de trei săptămâni, atât dimineața, cât și seara. Pentru a nu influența rezultatele, l-am asociat cu o cremă hidratantă simplă, fără alți activi care să ofere luminozitate. Tenul meu este normal spre uscat, cu perioade de sensibilitate, roșeață, ton neuniform și linii fine, specifice vârstei de 40 de ani.

Formula și aplicarea

The Inkey List susține că formula sa este plină cu 3 milioane de exozomi derivați din plante. Mai exact, exozomii provin din cica (Centella asiatica), o plantă eroină în cosmeticele sud-coreene, renumită pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antioxidante. Cica este bogată în vitaminele A, C și E, calmează iritațiile și stimulează producția de colagen.

Pe lângă exozomi, formula mai conține acid hialuronic și ectoină pentru un plus de hidratare, Q10 pentru protecție antioxidantă, peptide pentru fermitate și extract de floare de pară ghimpată (O. ficus-indica) pentru o piele mai netedă.

Se aplică o cantitate de mărimea unui bob de mazăre (aproximativ două pompe) pe față și pe gât, după curățare și înainte de crema hidratantă. Textura este lejeră și mătăsoasă. Numai că serul s-a dovedit a fi atât de hidratant, încât în unele zile am sărit peste aplicarea cremei hidratante, deși tenul meu este de obicei uscat.

Verdictul după 3 săptămâni de testare

Producătorul promite o reducere a inflamației și o îmbunătățire a reparației pielii în doar opt ore. Pot spune sincer că „a diminuat roșeața și sensibilitatea”. Efectul a fost vizibil de la prima utilizare, iar rezultatele s-au îmbunătățit pe zi ce trece.

Hidratarea este, si, excelentă. Am lăsat deoparte un ser hidratant de lux în timpul testării și nu mă voi mai întoarce la el. Pielea a rămas mult mai catifelată, chiar și fără cremă. Oferă acel aspect de „ten proaspăt după tratament cosmetic”? Nu chiar, dar cu timpul a redus aspectul tern al pielii. E prea devreme să mă pronunț asupra efectelor de tonifiere și fermitate, dar după doar trei săptămâni, bariera pielii se simte mai puternică și mai puțin delicată.

Este o afirmație îndrăzneață, dar acesta este, fără îndoială, „cel mai bun ser economic pe care l-am încercat vreodată”.

Și asta e mare lucru, pentru că de obicei sunt un „snob al serurilor” și prefer să investesc mai mult în acest pas al rutinei mele de îngrijire. Sunt nerăbdătoare să văd cum se va comporta la o utilizare continuă.