Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa, recunoscând că are un mare regret legat de familie. Jurnalista a mărturisit că și-ar fi dorit încă un copil, însă teama, începuturile complicate ale relației cu Mădălin Ionescu și nesiguranța globală au făcut-o să amâne decizia până în punctul în care simte că timpul a trecut.

O iubire pusă la încercare

La prima vedere, povestea lor de dragoste pare desprinsă din filme. Dar realitatea din spatele camerelor a fost cu totul alta. Cristina Șișcanu a povestit că relația cu Mădălin Ionescu a început dintr-o pasiune copleșitoare, care i-a și ținut împreună în cele mai grele momente. „Eu cu Mădălin ne-am luat dintr-o dragoste foarte mare și o atracție foarte puternică și asta ne-a ținut. Nu aveam nici bani… l-am luat că m-am îndrăgostit de el și el, la rândul lui, de mine”, a mărturisit Șișcanu.

Numai că începuturile au fost extrem de dificile. Amândoi lucrau în televiziune, un mediu cu o presiune uriașă, iar acasă aveau responsabilități mari, în special față de Filip, fiul lui Mădălin. „Nu a fost simplu, a fost greu pentru că noi din start am pornit cu doi copii care aveau niște necesități, Filip în mod deosebit. Noi aveam un job foarte solicitant… Presiunea în televiziune e foarte mare și munceai enorm, pe brânci.”

Frica de a nu se descurca

În acea perioadă aglomerată, sprijinul a venit de unde se așteptau mai puțin, de la părinții ei. Aceștia s-au mutat practic la ei pentru a-i ajuta cu treburile casei și cu îngrijirea copiilor. „Pe noi nu avea cine să ne sprijine, de aceea au venit părinții mei și ne-au ajutat cu Filip, mult timp. Tata, Dumnezeu să-l ierte, îl ducea pe Filip la școală, mama făcea mâncare, ținea casa, noi eram la muncă”, a povestit vedeta.

Toate aceste greutăți au lăsat urme. Deși Mădălin Ionescu își dorea să mai aibă un copil, Cristina recunoaște că a fost paralizată de teamă pentru o lungă perioadă. Pur și simplu nu se simțea în stare să o ia de la capăt.

„Eu am făcut un copil foarte târziu… îmi era teamă că nu o să ne descurcăm”, a explicat ea.

Regretul care o macină acum

Astăzi, lucrurile stau puțin diferit, iar perspectiva s-a schimbat. Jurnalista spune fără ocolișuri că regretă decizia de a nu mai face un copil, însă consideră că acum este prea târziu pentru a mai schimba ceva. „Acum regretul meu este că nu am mai făcut un copil. Ăsta e marele meu regret și parcă mi se pare deja prea târziu”, a declarat Cristina Șișcanu.

Dorința a existat, e drept. „Am vrut de acum patru ani să mai fac un copil, dar a venit războiul, acum e și alt război. Te gândești în ce lume trăim și la toată nesiguranța… Mă sperie tot ce se întâmplă în lume, pentru că nu poți să-ți mai faci niciun plan.”

Până la urmă, cum să aduci pe lume un copil într-un context atât de imprevizibil?

O lume prea nesigură pentru planuri

Incertitudinea a fost, așadar, factorul decisiv. Frica de viitor și evenimentele globale i-au amplificat temerile, făcând-o să renunțe la idee. Sinceritatea ei este dezarmantă când vorbește despre acest blocaj.

„Nu poți să-ți planifici o sarcină, că ți-e frică… Poate trebuie să-ți faci bagajele și să pleci. Sper că nu vom fi în situația asta niciodată, dar vezi cât de nesigur e totul?”, a încheiat jurnalista.