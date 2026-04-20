Casa Dior, în colaborare cu designerul francez Noé Duchaufour-Lawrance, dezvăluie o nouă colecție de 27 de lămpi inspirate de arhivele de modă ale casei. Prezentate la Săptămâna Designului de la Milano, piesele reinterpretează texturile materialelor couture în sticlă de Murano, cu prețuri care pornesc de la 2.300 de euro.

Lumina devine material

Pentru Noé Duchaufour-Lawrance, a lucra cu sticla seamănă cu draparea unui material de către un designer de modă. Proiectul său pentru Dior, prezentat la Palazzo Landriani până pe 26 aprilie, transformă lumina într-un element palpabil. El a revizitat lampa Corolle, lansată inițial în 2019 și inspirată de fusta amplă a celebrului New Look al lui Christian Dior.

„Sticla devine un mediu, o suprafață care transformă materia și creează interacțiuni cu lumina”, a explicat Duchaufour-Lawrance. „Aceasta este ideea cheie. Scultpezi lumina și, într-un fel, lumina devine ea însăși material – la fel de importantă ca sticla.”

Recomandari The Rolling Stones lansează o colecție de haine cu prețuri de până la 850 de dolari

Filosofia sa merge dincolo de funcționalitate. „Ceea ce încerc să fac ca designer este să găsesc acel echilibru, să mă asigur că un obiect rămâne clar și ușor de conectat, dar în același timp stârnește curiozitatea.” Iar obiectivul final? „Și, fireste, trebuie să aducă și un sentiment de plăcere, sau cel puțin de contemplare – ceva care te lasă să faci un pas înapoi și să depășești o relație pur funcțională cu obiectul.”

De la arhive la sticla de Murano

Dar cum transformi, pe bune, o textură de rochie în sticlă? Procesul a început cu o incursiune adâncă în istoria casei Dior. „Am lucrat cu arhivele, căutând texturi, materiale și efecte pe care le-aș putea reinterpreta în colecție, mereu ancorat în originile și istoria casei. De acolo, am încercat să găsim tehnicile de prelucrare a sticlei potrivite”, a povestit designerul.

Rezultatul este o colecție cu 11 modele diferite pentru abajururile din sticlă, care proiectează valuri de lumină, vârtejuri concentrice sau modele geometrice. Unele corpuri de iluminat au carcase din bambus madake (țesute integral în Kyoto, Japonia) care recreează motivul cannage, semnătura Dior. Sticla, în schimb, a fost prelucrată manual în atelierele din Murano, Italia.

Recomandari Moștenitoarea Carhartt lansează haine vintage cu prețuri de până la 3.500 dolari

Colecția include patru dimensiuni, de la lămpi de masă la versiuni portabile.

Tehnici artizanale spectaculoase

Pentru a transpune delicatețea țesăturilor în sticlă, au fost folosite tehnici artizanale complexe. „Am explorat diferite tehnici de gravură, precum și plisarea sticlei, care implică folosirea de matrițe cu nervuri și apoi crearea unui efect de val prin răsucirea sticlei în timpul suflării”, detaliază Duchaufour-Lawrance.

O altă tehnică este numită mano volante. Stai puțin, cum vine asta? „Este o tehnică specială în care modelezi sticla cât este încă fierbinte, imediat ce a ieșit din matriță, pentru a crea acest efect ca și cum vântul ar trece prin obiect, așa cum ar mișca o fustă”, continuă el. Pe lângă acestea, s-au folosit sablarea și efecte de filigran pentru a imita textura tulului sau a dantelei. „Există adesea o legătură foarte naturală cu textilele, chiar dacă materialele în sine sunt complet diferite.”

Recomandari Lancôme lansează o gamă de longevitate cu prețuri de până la 175 de dolari

Legătura dintre design și couture

Proiectul subliniază o conexiune profundă între lumea designului de obiect și cea a modei haute couture. Până la urmă, ambele se bazează pe măiestria artizanilor.

Relația cu meșterii este esențială.

„Totul se bazează pe o relație foarte precisă și delicată cu meșterii, pentru a găsi acel echilibru – din nou – între un desen, o intenție și produsul final. Este vorba și de a te baza pe know-how-ul lor pentru a duce obiectul într-o direcție nouă”, spune designerul. Si adaugă: „În acest sens, designul și couture-ul sunt foarte strâns legate – ne bazăm pe măiestrie pentru a crea. Acest proiect pur și simplu nu ar fi fost posibil fără artizani și gama de abilități din spatele său. Nu aș fi putut inventa tehnicile implicate aici; acestea sunt lucruri care au fost stăpânite și transmise de-a lungul generațiilor.”

Deși s-a mutat în Portugalia în 2017, unde dezvoltă proiectul său personal „Made in Situ” dedicat meșteșugurilor locale, colaborarea cu Dior rămâne un pilon important. Munca sa este adesea inspirată de natură și de conexiunile umane. „În cele din urmă, caut mereu un fel de echilibru în munca mea. Cred că Dior a abordat lucrurile într-un mod similar.”

Inspirația din arhivele de modă pare să îi fi deschis noi orizonturi creative. „Am găsit rochiile extrem de inspiratoare, în termeni de textură și transparență, dar și pur și simplu datorită modului în care se mișcă”, mărturisește el. „La un moment dat, am început să schițez un proiect secundar – o serie de obiecte care încearcă să înghețe acea mișcare, folosind diferite materiale. Este ceva ce aș fi interesat să urmez.”