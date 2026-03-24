Willow Smith a întors toate privirile la evenimentul special dedicat aniversării a 20 de ani de la lansarea serialului „Hannah Montana”. Artista a apărut la El Capitan Theatre din Los Angeles într-o ținută casual, dar cu piese vestimentare scumpe, alături de fratele ei, Jaden Smith.

Bocanci de 150 de dolari inspirati din anii ’90

Piesa de rezistență a ținutei a fost încălțămintea. Willow a optat pentru o pereche de bocanci Dr. Martens, modelul Buzz 5-eye Grizzly, într-o nuanță de maro închis. Prețul lor? Doar 150 de dolari. Și, hai să fim serioși, cine nu iubește o pereche de Docs?

Inspirați de siluetele anilor ’90, pantofii se disting prin talpa groasă tip platformă, denumită Buzz, marcată de canelurile specifice brandului și de cusătura galbenă distinctivă. Partea superioară este realizată din piele moale Grizzly, are un guler căptușit pentru confort și un ecuson cauciucat care imită contururile tălpii. Iar pentru cei interesați, modelul este disponibil și în alte variante: imprimeu de leopard, piele neagră, imprimeu dalmațian sau chiar catifea roz.

O ținută completată de blugi de 850 de dolari

Numai că bocancii accesibili au fost asortați cu o pereche de blugi care costă o mică avere. Este vorba despre modelul Loose Fit 1981F de la Acne Studios, într-o nuanță de denim albastru mediu, al căror preț de retail este de 850 de dolari.

Pantalonii au o croială lejeră, cu talie medie, picioare largi și o lungime extinsă, fiind confecționați din pânză de bumbac. Detaliul care îi scoate din anonimat este imprimeul colorat trompe l’oeil „Keychains” (un fel de brelocuri pictate).

Ținuta a fost completată cu o geacă de piele neagră 6 Moncler Willow Smith, o creație ce face parte din colecția Moncler Genius a artistei. Realizată din piele de miel, jacheta are o siluetă supradimensionată, amintind de un bomber clasic, cu mâneci largi și manșete și tiv reiate. Patru fermoare argintii verticale decorează partea din față, două dintre ele fiind funcționale, iar un logo discret negru este aplicat pe mânecă.

Evenimentul aniversar Hannah Montana

Willow Smith nu a venit singură la eveniment.

Ea a sosit alături de fratele său, Jaden Smith, și de prietenul lor de multă vreme, Moisés Arias, starul din „Hannah Montana”, însoțit și el de fratele său, Mateo.

Specialul „Hannah Montana 20th Anniversary Special” este acum disponibil pe Disney+ și o celebrează pe vedeta serialului, Miley Cyrus. Actrița a stat de vorbă cu Alex Cooper, gazda podcastului „Call Her Daddy”, pentru a discuta impactul pe care l-a avut serialul Disney Channel două decenii mai târziu. Materialul include și apariții ale altor membri cheie din distribuție, povești din culise, clipuri și momente muzicale.