Lumea filmului este în doliu. Actrița franceză Nathalie Baye, o figură emblematică a cinematografiei europene, a încetat din viață vineri seară la 77 de ani, în locuința sa din Paris. Artista, care avea în palmares patru trofee César, a pierdut lupta cu demența cu corpi Lewy, lăsând în urmă o carieră impresionantă de peste cinci decenii și aproximativ 80 de filme.

De la dans la gloria premiilor César

Născută în 1948 în Normandia, Nathalie Baye provenea dintr-un mediu boem, fiind fiica a doi pictori. Dar parcursul ei nu a fost deloc simplu. Din cauza dificultăților cauzate de dislexie, a părăsit școala la doar 14 ani, o decizie radicală pentru acele vremuri, și s-a mutat la Monaco pentru a se dedica studiului dansului.

Numai că destinul o chema, de fapt, pe platourile de filmare. Ascensiunea sa a fost fulminantă în anii ’70, când a devenit muza unor regizori de geniu precum François Truffaut, Maurice Pialat sau Claude Sautet. Talentul său clar a fost rapid recunoscut, Baye reușind performanța rară de a câștiga patru premii César, dintre care trei au fost obținute succesiv între anii 1981 și 1983. Rolul unei lucrătoare sexuale din thrillerul *La Balance* rămâne, până la urmă, un punct de referință în istoria cinematografiei franceze.

O carieră fără frontiere

Deși a fost un stâlp al cinematografiei franceze, faima ei a depășit rapid granițele. Succesul internațional a venit inițial prin rolul soției lui Gérard Depardieu în *The Return of Martin Guerre*. Și totuși, un nou val de popularitate a lovit-o în ultimele decenii. V-ați fi gândit că a jucat-o chiar pe mama lui Leonardo DiCaprio? Regizorul Steven Spielberg a distribuit-o în *Catch Me If You Can*, un rol care a prezentat-o unei noi generații de cinefili.

Mai recent, fanii serialelor britanice au putut-o admira în rolul unei aristocrate franceze în *A New Era*, continuarea celebrului *Downton Abbey*. Iar colaborările sale nu s-au oprit aici. A lucrat cu vizionarul regizor canadian Xavier Dolan în producții precum *Laurence Anyways* sau *It’s Only the End of the World*, demonstrându-și versatilitatea. Această capacitate i-a adus și premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția în 1999, pentru interpretarea din *Une liaison pornographique*.

Viața personală și o moștenire artistică

Dincolo de luminile reflectoarelor, viața personală a lui Nathalie Baye a fost marcată de relația sa intensă cu legendarul cântăreț de rock and roll Johnny Hallyday (supranumit „Elvis al Franței”). Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani, iar din această uniune s-a născut Laura Smet, care a ales să calce pe urmele mamei sale, devenind la rândul ei o actriță apreciată.

Anunțul decesului său a fost făcut sâmbătă de către familie.

Un moment memorabil a fost oferit publicului chiar recent, când Nathalie și Laura au jucat versiuni fictive ale lor în celebrul serial *Call My Agent!*. A fost o dovadă de umor și autoironie care arată, pe bune, caracterul unei mari artiste care nu s-a temut niciodată de provocări.