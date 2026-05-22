Imaginează-ți că a venit în sfârșit primăvara și abia aștepți să scapi de nuanțele închise din dulap. E un adevăr universal valabil că, odată cu primele raze de soare, vrem să renunțăm la materialele grele în favoarea unor texturi fluide și a unei palete de culori care să ne dea o stare de bine. Numai că Zendaya tocmai ne-a demonstrat la prezentarea Louis Vuitton Cruise 2027 din New York că regulile jocului se schimbă din mers. Actrița a apărut într-o rochie mini gri, cu mâneci lungi și un decolteu asimetric, asortată impecabil cu pantofi stiletto în aceeași nuanță.

De ce ne interesează asta pe noi? Pentru că griul a fost mereu asociat cu zilele reci de iarnă sau cu ținutele stricte de birou. Gândește-te la acele taioare corporatiste, adesea lipsite de emoție, pe care le purtam din obligație. Dar acum, lucrurile stau complet diferit. Această nuanță subestimată a devenit brusc cea mai dorită opțiune pentru sezonul cald, oferindu-ne o alternativă sofisticată, matură și extrem de versatilă la clasicele pasteluri pe care le știm pe de rost.

De la uniforma de birou direct pe covorul roșu

Semnele unei schimbări de direcție erau acolo încă de la începutul lunii mai. Iar covorul roșu de la Met Gala a confirmat fără echivoc această tendință. Vedete de prim rang, precum Gigi Hadid și Sabrina Carpenter, au ales ținute complet gri din cap până în picioare, transformând o culoare aparent ștearsă într-o declarație de stil absolută.

Așa cum se menționează într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, marile case de modă au reinterpretat complet griul pentru colecțiile de primăvară-vară 2026. Nu mai vorbim deloc despre croieli rigide. Pe podiumurile Chanel am văzut nuanța declinată în materiale vaporoase și forme eterice. În schimb, Miu Miu a adus o abordare mai ascuțită și plină de atitudine prin piese separate, în timp ce branduri precum Akris și Christopher Esber au mizat pe siluete sculpturale și straturi transparente.

Cum purtăm această tendință în viața de zi cu zi

Și totuși, cum aducem noi această tendință în viața reală, fără să simțim că plecăm la o ședință de consiliu de administrație? Secretul stă în croieli relaxate și detalii neașteptate. Brandurile accesibile au prins deja mișcarea și ne oferă opțiuni excelente pentru o garderobă capsulă inteligentă.

De exemplu, o cămașă fluidă în dungi de la Massimo Dutti, cu un guler relaxat și o siluetă cu doi nasturi, transformă instant o piesă clasică într-una cu un aer extrem de cool. Dacă vrei ceva mai curajos pentru o ieșire în oraș, o fustă transparentă cu aplicații subtile de la H&M costă sub 30 de lire sterline și arată exact ca o piesă de designer mult mai scumpă.

Piesele cheie care îți simplifică diminețile

Dar hai să fim sincere, blugii rămân baza oricărei garderobe funcționale. O pereche de blugi din colecția ZW de la Zara, cu talie medie și o croială ușor bufantă la glezne, flatează aproape orice siluetă. Îi pui cu un tricou alb simplu și niște balerini, iar ținuta ta de zi este completă și pur și simplu impecabilă.

Pentru zilele de vacanță, o rochie furou clasică de culoarea gri mediu de la Charli, cu detalii fine din dantelă în partea de jos, merge perfect cu o pereche simplă de flip-flops. Iar dacă cauți o piesă care să te treacă ușor de la o întâlnire de zi la o cină târzie, o rochie midi halterneck din lyocell de la St Agni este ideală. Decolteul în V adânc și talia căzută sunt acele mici detalii care scot piesa din anonimat.

Nu putem uita de încălțăminte și accesorii. Pantofii cu toc ascuțit și formă sculpturală de la Charles & Keith, în nuanța cositorului, par mult mai scumpi datorită designului arhitectural. dacă preferi confortul absolut, balerinii din cauciuc cu detalii de scoici pe barete de la Ancient Greek aduc acel aer jucăuș, perfect pentru zilele toride de vară. La o adică, chiar și un palton scurt din lână de la Same, cu reverele exagerate și o lungime decupată, adaugă un strat de rafinament oricărei ținute de tranziție.

Moda acestui sezon ne invită să regândim complet paleta cromatică. Griul nu mai este deloc o nuanță ternă, ci exact acea bază minimalistă care îți face garderoba să pară mult mai rafinată și închegată. Rămâne doar să vezi care dintre aceste siluete se integrează cel mai natural în ritmul vieții tale și cu ce piese alegi să experimentezi mâine dimineață.