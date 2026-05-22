Compania de tehnologie în modă Vêtir, cu sediul la New York, tocmai a atras o finanțare de 5,5 milioane de dolari pentru a-și dezvolta platforma bazată pe inteligență artificială. Startup-ul a ajuns acum la o evaluare uriașă de 150 de milioane de dolari, închizând cu succes runda de investiții de tip „Series A”.

Ce înseamnă asta pentru noi și de ce ne interesează o aplicație folosită momentan de clienți cu venituri foarte mari sau vedete precum Tom Brady? Gândește-te la diminețile acelea în care te uiți în dulapul plin și simți că pur și simplu nu ai cu ce să te îmbraci. Aici intervine miza reală a acestei tehnologii. Această platformă nu te împinge doar să cumperi compulsiv, ci promite să funcționeze ca un inventar inteligent pentru ceea ce deții deja, ajutându-te să îți maximizezi garderoba și să reduci risipa.

Dincolo de cumpărăturile clasice

Până acum, aplicațiile de fashion se concentrau aproape exclusiv pe descoperirea de produse noi și pe finalizarea rapidă a tranzacțiilor. Numai că lucrurile stau puțin diferit acum. Într-o analiză publicată recent de Wwd, se arată că Vêtir vrea să devină un sistem de înregistrare complet pentru garderobă. Practic, platforma adună la un loc piesele pe care clienții le au deja în șifonier, lucrurile pe care și le doresc și stilul lor de viață de zi cu zi.

Platforma folosește inteligența artificială pentru a învăța din preferințele tale vestimentare, din comportamentul de cumpărare și chiar din istoricul de călătorii. Și vine cu funcții destul de avansate, de la căutare pe bază de imagini și video, până la probă fotorealistă și încărcarea instantanee a dulapului virtual.

Nume grele în spatele proiectului

Iar planurile lor nu se opresc aici. Finanțarea obținută, condusă de investitori din zona tehnologiei și birouri de familie adiacente luxului, inclusiv Laidlaw & Company, va accelera dezvoltarea motorului de personalizare.

„Focarul este pe construirea inteligenței în jurul garderobei în sine, mult dincolo de o interfață tradițională de cumpărături.” – Kate Davidson Hudson, fondator și CEO Vêtir

Compania a ținut o mică parte din runda de finanțare deschisă pentru parteneri strategici care pot adăuga valoare reală pe măsură ce se extind la nivel global. Iar pentru a înțelege și mai bine psihologia consumatorului, și-au adus întăriri serioase în consiliul consultativ. Vorbim despre Stephanie Horton, senior director de comerț global la Google, și Nina Garcia, redactor-șef la ELLE și jurat Project Runway. când ai asemenea nume la masă, intențiile sunt clare.

Rămâne de urmărit cât de repede va ajunge o astfel de tehnologie și în telefoanele noastre, la prețuri accesibile pentru publicul larg. Până când inteligența artificială ne va scana automat dulapul, un sfat de la noi este să îți faci propriul inventar de weekend, să donezi ce nu mai porți și să redescoperi piesele uitate.