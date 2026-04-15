Căutările online pentru medicamente GLP-1 precum Ozempic și Wegovy au explodat din 2022. Dar această cerere uriașă a alimentat o piață online plină de alternative mai ieftine și, nu de puține ori, extrem de periculoase. Până în iulie 2024, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a primit peste 1.000 de raportări de evenimente adverse legate de semaglutidă și tirzepatidă „compuse”, vândute ilegal pe internet.

Ce sunt medicamentele GLP-1 compuse?

La prima vedere, par o afacere bună. Multe dintre medicamentele GLP-1 promovate pe internet nu sunt produsele aprobate de FDA, ci versiuni „compuse”, fabricate în farmacii speciale. Acestea conțin același ingredient activ – semaglutidă, tirzepatidă sau orforglipron – dar adaugă modificări minore, cum ar fi utilizarea unei forme diferite de sare, adăugarea altor ingrediente inactive și variații ale concentrațiilor sau dozelor. Mai mult, pot fi produse și depozitate în condiții de calitate inconsistente.

E drept că farmaciile de tip „compounding” sunt menite să creeze versiuni personalizate ale medicamentelor aprobate pentru a satisface nevoi unice ale pacienților. Numai că nu există nicio dovadă care să sugereze că modificările aduse medicamentelor GLP-1 vândute online îndeplinesc aceste criterii. În schimb, companiile folosesc aceste farmacii pentru a ocoli producătorii aprobați de FDA și pentru a genera profit.

Avertismentul oficial al FDA

Încă din februarie 2026, FDA a publicat un raport prin care alerta pacienții și medicii cu privire la riscurile medicamentelor GLP-1 compuse. Raportul menționează prezența pe piață a Ozempic contrafăcut, utilizarea de ingrediente neaprobate de FDA, cum ar fi retatrutida sau cagrilintida, și produse care ocolesc reglementările fiind etichetate drept „nu pentru consum uman”.

Cele peste 1.000 de raportări de evenimente adverse primite de FDA până în iulie 2024 includ efecte gastrointestinale precum greață, vărsături și dureri abdominale, dar și leșin, dureri de cap, migrene, deshidratare, pancreatită acută și calculi biliari. Aceste efecte apar deoarece concentrațiile medicamentului în produsele compuse pot varia vizibil, ducând la erori grave de dozaj.

Cine ar trebui să ia aceste medicamente?

V-ați întrebat vreodată dacă sunteți, pe bune, un candidat pentru aceste tratamente? Organizațiile medicale de top au recomandări specifice. De exemplu, Asociația Americană de Diabet recomandă utilizarea medicamentelor GLP-1 pentru pierderea în greutate doar persoanelor cu un indice de masă corporală (IMC) de cel puțin 30. Sau celor cu un IMC de 27 sau mai mare, dacă au cel puțin o altă afecțiune, cum ar fi diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială sau colesterolul ridicat. Persoanele cu un IMC sub 27 necesită o evaluare clinică suplimentară pentru a determina dacă un medicament GLP-1 este potrivit pentru ele.

Cum să depistezi un furnizor fals online

Dacă medicul stabilește că este adecvat să căutați medicamente GLP-1, este important să evitați versiunile compuse, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră le recomandă în mod specific.

Semnele sunt clare.

Site-urile care vând versiuni compuse ale medicamentelor GLP-1 nu au voie să folosească numele de marcă aprobate de FDA, precum Ozempic, Wegovy și Zepbound. Dacă descrierea unui produs include greșeli de ortografie sau termeni precum „compus”, „versiune generică” sau „același ingredient activ ca [nume de marcă]”, acest lucru indică adesea că produsul este o formulă compusă.

Iar dacă un site oferă medicamente GLP-1 fără a solicita o rețetă sau o evaluare medicală, este ilegal și periculos. Un steag roșu este și publicitatea care subliniază ușurința de a obține o rețetă sau solicitarea doar a unui formular online. Pacienții ar trebui să verifice întotdeauna dacă farmacia care le va expedia medicamentul are o adresă fizică și un număr de telefon în țara lor (studiul menționează SUA, dar principiul se aplică global) și dacă este licențiată corespunzător. Dacă un comerciant online nu dezvăluie clar ce farmacie folosește, ar trebui să îl contactați pentru a confirma aceste informații.

Chiar și după ce primiți medicamentele, trebuie să examinați cu atenție produsul și eticheta acestuia. Produsele care sosesc fără ambalaj, etichetare sau dată de expirare corespunzătoare, sau care au o limbă străină pe ambalaj, pot fi produse nesigure sau neverificate. Sursele online oficiale ale producătorilor, cum ar fi Novocare și LillyDirect, permit obținerea de informații transparente despre medicamente și prețuri, cu livrare la domiciliu sau ridicare din farmacie.