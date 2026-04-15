Un studiu recent arată că un obicei banal, precum consumul de suc de portocale la micul dejun, poate influența activitatea a mii de gene din celulele noastre imunitare. Consumul zilnic a 500 ml de suc de portocale pasteurizat, timp de două luni, a dus la modificări semnificative. Multe dintre genele vizate ajută la controlul tensiunii arteriale, la calmarea inflamației și la gestionarea modului în care organismul procesează zahărul.

Genele care răspund la sucul de portocale

După 60 de zile de consum zilnic, multe gene asociate cu inflamația și cu o tensiune arterială mai mare au devenit mai puțin active. Printre acestea se numără NAMPT, IL6, IL1B și NLRP3, care în mod normal se activează atunci când corpul este supus stresului. Iar o altă genă cunoscută sub numele de SGK1, care afectează capacitatea rinichilor de a reține sodiu (sare), a devenit și ea mai puțin activă.

Aceste schimbări oferă o posibilă explicație pentru motivul pentru care sucul de portocale a fost asociat cu o mai bună sănătate a inimii în mai multe studii anterioare. băutura nu crește pur și simplu glicemia. În schimb, pare să declanșeze mici modificări în sistemele de reglare ale organismului, care reduc inflamația și ajută la relaxarea vaselor de sânge.

Recomandari Ce efecte neașteptate poate avea consumul zilnic de brânză asupra sănătății creierului

Hesperidina și efectele sale diferite

Compușii naturali din portocale, în special hesperidina, un flavonoid citric cunoscut pentru efectele sale antioxidante și antiinflamatorii, par să influențeze procesele legate de hipertensiune, echilibrul colesterolului și modul în care organismul gestionează zahărul. V-ați fi gândit vreodată că răspunsul organismului depinde și de greutatea corporală? Se pare că da.

Persoanele cu o greutate mai mare au prezentat modificări mai mari la nivelul genelor implicate în metabolismul grăsimilor. În schimb, voluntarii mai slabi au arătat efecte mai puternice asupra inflamației.

Impactul asupra colesterolului și glicemiei

O analiză sistematică a unor studii controlate, care a implicat 639 de participanți din 15 studii, a constatat că un consum regulat de suc de portocale a redus rezistența la insulină și nivelul colesterolului din sânge. Rezistența la insulină este o caracteristică cheie a pre-diabetului, iar colesterolul ridicat este un factor de risc stabilit pentru bolile de inimă.

Recomandari Strategii pentru a reduce stresul zilnic

O altă analiză, axată pe adulții supraponderali și obezi, a descoperit mici reduceri ale tensiunii arteriale sistolice și creșteri ale lipoproteinelor de înaltă densitate (HDL), adesea numit colesterolul „bun”.

E drept că schimbările sunt modeste.

Numai că, dincolo de cifre, chiar și îmbunătățirile ușoare ale tensiunii arteriale și ale colesterolului pot face o diferență semnificativă atunci când sunt menținute pe parcursul mai multor ani.

Recomandari Turmericul reduce inflamatia: iata cat trebuie sa consumi pentru cele mai bune rezultate

Microbiomul intestinal și funcția vaselor de sânge

Noi indicii vin din studiile care examinează metaboliții, moleculele minuscule produse pe măsură ce organismul procesează alimentele. Sucul de portocale influențează căile legate de utilizarea energiei, comunicarea între celule și inflamație. Ba chiar poate afecta și microbiomul intestinal, care joacă un rol tot mai important în sănătatea inimii.

Un studiu a arătat că un consum de suc de portocale roșii timp de o lună a crescut numărul de bacterii intestinale care produc acizi grași cu lanț scurt. Acești compuși ajută la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase și la reducerea inflamației. Dar nu toate studiile raportează aceleași rezultate. O analiză mai amplă a constatat că, deși nivelurile de lipoproteine cu densitate mică (LDL sau colesterolul „rău”) scad adesea, alte măsurători, cum ar fi trigliceridele și HDL, s-ar putea să nu se schimbe prea mult.

Într-un alt studiu, consumul zilnic de suc de portocale a îmbunătățit funcția endotelială (capacitatea vaselor de sânge de a se relaxa și de a se dilata) la 68 de participanți obezi. O mai bună funcție endotelială este asociată cu un risc mai mic de atacuri de cord. Chiar și așa, o cercetare efectuată pe 129 de muncitori dintr-o fabrică de suc de portocale din Brazilia a raportat concentrații mai scăzute în sânge de apolipoproteină B (apo-B), un marker care reflectă numărul de particule purtătoare de colesterol legate de riscul de infarct.