O schimbare majoră are loc în domeniul prevenirii cancerului de piele, totul pornind de la o nouă cercetare. Un studiu recent, realizat pe peste 33.000 de veterani americani, sugerează că un supliment banal, nicotinamida, o formă a vitaminei B3, ar putea reduce dramatic riscul celui mai frecvent diagnosticat tip de cancer din lume.

Cum acționează vitamina minune

Nicotinamida este, o formă a vitaminei B3. Se găsește ușor și este ieftină. Cercetătorii au observat că aceasta susține sistemele naturale de reparare ale pielii după daunele provocate de razele UV, reduce inflamația și ajută sistemul imunitar să detecteze și să elimine celulele anormale. Practic, oferă pielii uneltele necesare pentru a se apăra mai eficient.

Cancerele de piele non-melanomice, precum carcinomul bazocelular și carcinomul scuamocelular, însumează milioane de cazuri noi în fiecare an. Acestea sunt legate de expunerea cumulată la soare, de pielea deschisă la culoare și de înaintarea în vârstă. Iar strategiile actuale se concentrează pe evitarea razelor ultraviolete și folosirea cremelor de protecție solară, dar ratele continuă să crească.

Recomandari Vitamina B3 poate reduce riscul de cancer de piele

Cifrele unui studiu puternic

Noul studiu a comparat peste 12.000 de pacienți care au început să ia nicotinamidă (în doze de 500 mg de două ori pe zi, timp de peste o lună) cu un grup de control de peste 21.000 de persoane care nu au luat suplimentul. Rezultatele sunt clare. Cei care au luat nicotinamidă au înregistrat un risc cu 14% mai mic de a dezvolta un nou cancer de piele.

Dar stai puțin, că aici devine și mai interesant.

Efectul protector a fost cel mai puternic atunci când administrarea a început imediat după diagnosticarea unui prim cancer de piele. În acest scenariu, riscul de a dezvolta cancere suplimentare a scăzut cu un procent uriaș de 54%. Beneficiul acesta, însă, a scăzut mare dacă suplimentarea a început abia după mai multe recidive, ceea ce sugerează că momentul intervenției este esențial. Efectul a fost observat la ambele tipuri principale de cancer de piele, dar a fost deosebit de robust în cazul carcinomului scuamocelular, care poate fi mai agresiv.

Recomandari Descoperire neașteptată: Carnea ar putea reduce riscul de cancer și nu crește șansele de deces

O soluție simplă, dar nu un panaceu

V-ați gândit vreodată că o vitamină atât de accesibilă ar putea avea un asemenea impact? Simplitatea, siguranța și costul redus al nicotinamidei o transformă într-un pas accesibil pentru majoritatea oamenilor, în special pentru cei cu un istoric de cancer de piele. Pentru dermatologi, profilul său este atractiv în comparație cu unele medicamente pe bază de rețetă folosite pentru a preveni recidiva, care pot fi mai scumpe sau pot avea efecte secundare neplăcute.

Să fim serioși, totuși. Aceste descoperiri nu înseamnă că nicotinamida ar trebui să înlocuiască evitarea soarelui sau controalele dermatologice de rutină. Purtarea pălăriilor, folosirea cremelor cu protecție solară și statul la umbră rămân pilonii de bază ai prevenției.

Ce trebuie să știm

E drept că descoperirile provin dintr-un studiu observațional, bazat pe date din lumea reală, ceea ce înseamnă că cercetătorii au analizat dosare medicale și au tras asocieri statistice. Majoritatea participanților au fost bărbați de rasă caucaziană, deci relevanța acestor constatări la scară mai largă rămâne incertă. Un astfel de studiu nu poate dovedi o relație cauză-efect la fel de puternic ca un studiu clinic randomizat.

Recomandari Vitamina C poate creste riscul de aparitie a cancerului?

Și totuși, rezultatele se aliniază cu studii anterioare, mai mici, care sugerau același beneficiu. cum se comportă nicotinamida pe perioade foarte lungi și dacă beneficiul este la fel de solid în rândul unor populații mai diverse. Recomandările generale, cel mai probabil, vor rămâne rezervate celor cu un istoric medical de cancer de piele.

Până la urmă, pentru cei care se confruntă cu anxietatea unui prim diagnostic de cancer de piele, promisiunea unui supliment disponibil imediat, ieftin și bine tolerat oferă un nou sentiment de control.