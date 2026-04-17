După o serie de opt ani de creștere continuă, vânzările de produse de îngrijire a pielii ale L’Oréal au înregistrat o majorare de doar 0,4% în 2025. Nici pentru The Estée Lauder Companies lucrurile nu stau mai bine, veniturile din această categorie scăzând cu 5% anul trecut, în timp ce gigantul japonez Shiseido a raportat, si, o scădere a vânzărilor.

Giganții beauty în impas

Paradigma îngrijirii pielii se schimbă dramatic. Jucătorii consacrați se luptă să țină pasul, în timp ce modele de afaceri alternative, axate pe longevitate și acreditări medicale, rescriu regulile jocului. „Manualul de strategie pentru îngrijirea pielii este cel care s-a schimbat cel mai mult,” a recunoscut Nicolas Hieronimus, CEO-ul L’Oréal, la prezentarea rezultatelor financiare din februarie. Nici Beiersdorf nu a fost ocolit de probleme, compania anunțând că încetinirea vânzărilor de skincare, în special pe piețele emergente, a afectat veniturile atât pentru brandul de bază Nivea, cât și pentru marca de lux La Prairie.

Câștigătorii surpriză vin din dermatologie

Dar în timp ce unii se chinuie, alții prosperă. Brandurile dermatologice ale aceluiași grup Beiersdorf, în special Eucerin, au continuat să aibă performanțe excepționale, cu venituri în creștere organică de 11,7% pe parcursul anului. Nu sunt singurii. Vânzările diviziei Dermatological Skincare a Galderma au crescut cu 9,3% la curs valutar constant, iar jucători din zona farmaceutică precum Nuxe, Caudalie și Naos au înregistrat performanțe superioare. Spre exemplu, linia erou a mărcii Bioderma (deținută de Naos), Créaline/Sensibio, a crescut cu un puternic 18% anul trecut.

Cifrele sunt clare.

Strategia pare să funcționeze și pentru francezii de la Laboratoires Pierre Fabre, care își promovează tot mai mult produsele ca soluții pentru probleme specifice ale pielii, o abordare ce a dus la creșteri de 9,3% pentru Ducray și 4,9% pentru A-Derma.

Jucătorii din Asia schimbă regulile jocului

Și nu doar brandurile dermatologice europene remodelează piața. Jucători din Asia, în special, vin puternic din urmă. Compania chineză Giant Biogene, un nou intrat în Top 100 anul acesta, este un lider în ingrediente bioactive și a popularizat colagenul recombinant prin brandurile Comfy și Collgene. Aceștia își comercializează anumite produse în categoria „pansament medical” (medical dressing), ceea ce înseamnă că pot fi vândute în farmacii și decontate prin sistemul de sănătate al țării.

Compania Shanghai-based Chicmax, cunoscută pentru brandul Kans, se orientează spre dermocosmetice cu mărci noi precum Armiyo și Atiser. Compatrioții de la Proya își consolidează expertiza în cercetare și dezvoltare, deschizând centre în Paris și Japonia. Iar pentru Yatsen Holdings, cunoscut anterior pentru brandul de machiaj Perfect Diary, produsele de îngrijire a pielii reprezintă acum aproape jumătate din venituri. V-ați fi gândit la asta?

Din Coreea de Sud, APR Co., proprietarul Medicube, combină vânzarea de produse de îngrijire a pielii cu dispozitive, zguduind status quo-ul. Este o strategie pe care rivalul mai mare LG H&H, aflat în dificultate, încearcă să o imite prin achiziționarea LG Pra.L de la LG Electronics în luna iunie a anului trecut.

Cum ripostează brandurile consacrate

Giganții tradiționali nu stau, totuși, cu mâinile în sân. L’Oréal a achiziționat anul trecut brandul de lux de îngrijire medicală a pielii Medik8, ale cărui vânzări au crescut cu 40% în primul an de la integrare. Ba chiar și-a dublat participația în specialistul în dermatologie Galderma la 20% pentru a profita de creșterea din acest sector.

„Adevărata oportunitate în domeniul pielii constă în creșterea speranței de viață, accentul pe sănătatea preventivă și noile percepții asupra îmbătrânirii,” a explicat Hieronimus. „Longevitatea remodelează fundamental parcursul consumatorului în îngrijirea pielii, de la anti-îmbătrânire reactivă la o abordare proactivă a sănătății pielii pe termen lung.”

Shiseido, în schimb, mizează pe dezvoltarea tehnologiei proprii, lansând anul trecut o tehnologie cu micro-ace despre care susține că oferă o eficacitate echivalentă cu procedurile medicale, fiind sigură pentru utilizarea zilnică acasă.