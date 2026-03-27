Olga Barcari, una dintre cele mai surprinzătoare apariții din sezonul Survivor România 2026, are o poveste de viață demnă de un scenariu de film. La 37 de ani, este o hairstylistă de top, dar puțini știu că a plecat singură din Republica Moldova la doar 17 ani, visând la o cu totul altă carieră.

De la Conservator la foarfecă

Originară din Republica Moldova, Olga a lăsat totul în urmă în adolescență pentru a veni în România. Planul inițial era muzica, însă destinul a avut alte idei. „Am plecat de acasă la 17 ani ca să dau actele la Conservator. Voiam să fac muzică, doar că am întârziat cu actele și m-am gândit că ar fi bine să fac o meserie, pentru că deja tundeam din clasa a VI-a”, a povestit Olga într-un interviu.

Mutarea în România, la Iași, a fost posibilă cu ajutorul unei prietene. De acolo, și-a construit pas cu pas o carieră impresionantă în industria frumuseții. Printre clientele sale se numără vedete precum Gina Pistol, Lidia Buble, Adda, Raluka sau Bianca Drăgușanu.

Recomandari Andrei Beleuț părăsește Survivor și pleacă acasă cu 11.000 de euro

Iar decizia de a pleca singură la o vârstă atât de fragedă a marcat-o profund. „Nu contează prin ce greutăți treci, trebuie să le depășești. Sunt foarte sensibilă, pentru că îmi dau seama că un copil la 17 ani a trecut prin atâta suferință, dar m-a și întărit.”

În 2023, viața i-a adus o nouă lovitură, odată cu pierderea tatălui său. „Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, scria ea la acea vreme pe Instagram.

Relația-pansament cu Cătălin Bordea

Viața personală a Olgăi a intrat în atenția publicului după ce a dezvăluit că a avut o relație cu Cătălin Bordea, la scurt timp după divorțul acestuia. Ea însăși a descris legătura lor drept o „relație pansament”.

Recomandari Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple. Au plecat acasă cu 21.000 de euro

„Îmi doream foarte mult o relație serioasă și da, mi-am dorit să fiu pansament cu gândul că poate, poate, poate va fi vreo minune în care am putea cumva să fac sau să facem în așa fel încât să fim împreună”, a spus Olga pentru Știrile Antena Stars. E drept că Bordea a fost sincer cu ea de la bun început. „Omul a zis din start: ‘Nu știu dacă pot’. Și a fost alegerea mea să rămân acolo. Și am stat până când nu s-a mai putut deloc.” Astăzi, Olga spune că nu regretă nimic și că este fericită alături de altcineva.

Aventura Asia Express

Și nu e prima ei experiență TV de acest calibru. Înainte de Survivor, Olga Barcari a participat la Asia Express alături de Karmen Simionescu, unde au avut un parcurs excelent, ajungând până în semifinală. V-ați fi așteptat la atâta determinare?

Experiența a fost una memorabilă pentru ambele. „Nu mă așteptam sub nicio formă să rezist până în punctul ăsta. Eu sunt foarte mândră de noi două”, spunea Karmen la finalul competiției. La rândul ei, Olga a transmis un mesaj puternic: „Sunt sigură că o să fim un exemplu pentru foarte multe femei, că putem să fim mult mai mult decât o față pe Instagram, cu filtre și vorbind în fiecare zi despre același subiect.”

Recomandari Ilinca Obădescu a plecat de acasă și s-a mutat cu iubitul

Conflictul cu Marian Godină

În tribul Faimoșilor de la Survivor, spiritele s-au încins la un moment dat între Olga și Marian Godină. Polițistul a reacționat, deranjat de modul în care i se adresa colega sa.

„Auzi, Olga, dar de ce ne zici tu nouă ‘puiule’ la toți? Ai un tic?”, a întrebat-o Godină direct.

Olga i-a explicat că folosește apelativul pentru a „sparge puțin duritatea din conversație”, însă replica lui Godină a fost tranșantă, spunând că nu îi place și că doar soția sa îl poate numi astfel: „Soția mea îmi zice ‘pui’ câteodată (…) și mi se pare ceva ce trebuie să rămână doar al ei”. Deși a acceptat să renunțe la apelativ, Olga a încheiat discuția cu o notă de ironie: „Nu o să-i zic ‘puiule’ pentru că a zis că-i aduce aminte de nevastă-sa și probabil i se pare că acest cuvânt este unic și atât de scump, încât îl poate folosi doar ea”.